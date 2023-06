Autopsia neonato morto a 2 mesi al Gemelli: è stato maltrattato

L’autopsia ha rivelato traumi cerebrali, subito evidenti ai medici della struttura pugliesi: quando C. è arrivato in ospedale, non girava gli occhi correttamente. Quindi il trasferimento in elicottero nella Capitale. Una corsa contro il tempo che alla fine si è rivelata inutile: quando è arrivato al Gemelli, era già troppo tardi. Il quadro clinico del bimbo era ormai compromesso.

La doppia inchiesta della procura di Roma e di quella di Foggia si concentra sulla madre. L’avvocato ha spiegato che il piccolo sarebbe caduto dal passeggino in un momento di distrazione. Una versione diversa da quella data ai camici bianchi dalla mamma, accompagnata dal fratello. Quindi il silenzio. A parlare ora saranno i pm.