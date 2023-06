Donna originaria del Foggiano trovata morta in casa in Umbria

TERNI – Appartiene ad una 76enne, originaria della provincia di Foggia ma trasferitasi a San Venanzo nel 2019, il corpo della donna trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Quando è stata rinvenuta, la donna era morta da almeno 24 ore.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa non vedendola più da qualche giorno.

Giunti sul posto insieme ai Carabinieri, i sanitari non hanno potuto far altro che limitarsi a constatare il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Pantalla, in attesa dell’arrivo dei familiari. Non è escluso che, nelle prossime ore, venga disposto l’esame autoptico per appurare meglio le cause della morte che sembra avvenuta per cause naturali. Lo riporta orvietonews.it