Finge di farsi investire per chiedere soldi ma l’autista è un ex carabiniere

VARESE – Un uomo di 50 anni, italiano, è stato denunciato dai carabinieri per tentata truffa ad un anziano, dopo aver simulato di essere stato investito, gettandosi sul cofano dell’auto di un 70 enne ex carabiniere, l’altro ieri fuori da un supermercato a Carate Brianza (Monza).

L’anziano militare in congedo, in auto con la moglie, è sceso subito dalla macchina, spaventato ma interdetto da quel gesto alquanto plateale, per sincerarsi delle condizioni di salute dell’uomo e chiamare i soccorsi.

Il finto ferito a quel punto ha protestato, dicendo di star bene e che sarebbero stati sufficienti 50 euro per “sistemare tutto”. L’ex carabiniere in pensione a quel punto ha risposto di non avere contanti, e ha acconsentito ad uno scambio di denaro in un successivo momento. Qualche ora dopo, quando il truffatore si è presentato all’appuntamento, ad attenderlo ha trovato due carabinieri in servizio, che lo hanno bloccato e denunciato. Lo riporta l’agenzia Ansa.