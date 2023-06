San Severo, sulla rivista Vogue il brand manifatturiero di Bellantuono

In un reportage sul settore manifatturiero pugliese Vogue Italia, la prestigiosa rivista che da sempre rappresenta un punto di riferimento in materia di stile e innovazione, ha individuato il brand Bellantuono a San Severo come una delle massime eccellenze produttive dell’intera regione: per leggere il servizio è possibile collegarsi al link https://www.vogue.it/notizie-del-giorno/branded/puglia-made-with-care.

“Un riconoscimento importante,- sottoliena l’azienda- che premia un lavoro che procede da più di sessant’anni all’insegna di un prodotto capace di coniugare

design e tradizione rigorosamente made in Italy, e che precede di pochi mesi l’inaugurazione del nuovo atelier Bellantuono in un palazzo storico del cuore di San Severo:

proprio nella città in cui è nata e ha mantenuto la sua sede, l’azienda è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia”.