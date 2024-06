Vieste. Il 2023 ha visto nascere “A tu per tu”, spin-off del celebre show-cooking “L’ingrediente perfetto”, condotto dalla talentuosa Maria Grazia Cucinotta. Questo nuovo programma si distingue per il suo format originale che combina la scoperta culinaria con intime interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Ogni puntata è un viaggio gastronomico e umano che esplora i migliori ristoranti tipici di Roma e dintorni, offrendo agli spettatori un’esperienza unica e coinvolgente.

Nel corso di ogni episodio, Maria Grazia, accompagnata da un ospite famoso, si siede a tavola per degustare prelibatezze preparate dagli chef dei ristoranti visitati. Attraverso conversazioni vis à vis, i due commensali condividono storie e aneddoti del loro vissuto, sia privato che professionale, arricchendo il programma di sfumature personali e autentiche. Mentre il cibo viene preparato, gli chef e la loro brigata mostrano il dietro le quinte della cucina, utilizzando prodotti di eccellenza italiani per realizzare un menù che rispecchia la tradizione e l’innovazione culinaria.

Una caratteristica distintiva di “A tu per tu” è la segmentazione del programma, che tra una portata e l’altra, porta gli spettatori alla scoperta virtuale di quattro ristoranti o strutture ricettive del territorio italiano. Questa parte del programma funge da vera e propria guida alle eccellenze italiane, svelando luoghi di ristoro incantevoli dove è possibile assaporare piatti che mescolano sapori tradizionali e moderni.

Il cuore del programma risiede nella convinzione che il buon cibo unisca le persone. Questa idea trova conferma nella partecipazione di numerosi personaggi illustri che si raccontano a Maria Grazia tra una pietanza e l’altra. Tra i volti noti che hanno preso parte al programma ci sono Sandra Milo, Giusy Ferreri, Massimiliano Rosolino, Rossella Brescia, Fabio Troiano, Samantha Togni e molti altri. Ognuno di loro porta la propria esperienza e il proprio carisma, contribuendo a creare un’atmosfera calda e familiare.

La prossima puntata, in onda sabato 29 giugno 2024 alle 11:00 su La7, vedrà protagonista il Ristorante Donlu’ di Vieste. Situato nel cuore del centro storico, il Donlu’ offre una vista mozzafiato sul mare e sugli scorci della costa pugliese, una cornice suggestiva che ogni anno incanta milioni di turisti. A guidare questo rinomato ristorante sono i fratelli Martella: Donato, lo chef, e Luca, il maître.

Donato Martella descrive la cucina del Donlu’ come un’ode alla Puglia. “Nei nostri piatti c’è la storia della nostra terra. Ispirata dalla tradizione e dalla semplicità dei sapori di casa, proponiamo una cucina sempre sorprendente, caratterizzata dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza in un’armoniosa fusione tra passato e presente per una cucina mediterraneo-creativa coinvolgente ed emozionante,” afferma Donato. Questa filosofia culinaria, che combina radici profonde e spirito innovativo, rende ogni piatto una scoperta di sapori autentici e sorprendenti.

Luca Martella, invece, mette al centro della sua attività il cliente. “Il cliente è il sovrano, il cuore del ristorante. Il mio obiettivo è quello di mettere il cliente a proprio agio curandolo nei minimi particolari e non lasciando mai niente al caso,” dichiara Luca. La sua professionalità e competenza nella gestione della sala fanno del Donlu’ una delle mete più apprezzate dai buongustai.

“A tu per tu” va in onda tutti i sabati alle 11:00 su La7 e in replica su La7d il lunedì alle 11:25 e il sabato alle 09:00. Non perdetevi la puntata del 29 giugno 2024 per vivere un’esperienza unica al Ristorante Donlu’ di Vieste con Maria Grazia Cucinotta e scoprire le storie e i sapori che rendono l’Italia un luogo straordinario.

