Bari. Al neo sindaco della città di Bari, Vito Leccese, giungono gli auguri delle Associazioni di Categoria che hanno seguito la campagna elettorale senza schierarsi ma con occhio vigile ed attento al futuro della comunità. Tra i numerosi attestati augurali c’è quello del Presidente CasAmbulanti, l’Attivista sindacale Savino Montaruli, il quale ha espresso queste parole nei confronti del neo sindaco: “incontreremo presto il neo Sindaco di Bari Vito Leccese e il nuovo assessore allo sviluppo economico ed ai mercati, quando sarà nominato. Con leccese c’è l’urgenza di far ripartire non solo l’intero comparto commerciale della città di Bari, uno dei più sofferenti d’Italia nonostante le risorse economiche pubbliche che la precedente amministrazione targata Decaro ha elargito con tanta generosità ma con risultati poco apprezzabili, ma anche per la condizione disperata dei mercati coperti e delle aree mercatali depresse e trascurate, a volte addirittura abbandonate.

Sono numerose le situazioni “pendenti” lasciate da Decaro il quale non ha voluto risolvere nell’ultima parte del suo mandato, nonostante le nostre continue e reiterate sollecitazioni. Il neo Sindaco Leccese, essendo stato il Deus ex machina del Sindaco uscente; il custode dei “segreti di Palazzo” dovrebbe sapere molto bene da dove ripartire e tutto quello che è ancora oggi in attesa di soluzioni. Se anche Vito Leccese, come ha sempre fatto Antonio Decaro ed i suoi assessori fiduciari, voglia usufruire della nostra imparziale, professionale e mai asservita collaborazione tecnica, sindacale e logistica, sempre a costo zero e soprattutto senza mai chiedere nulla in cambio, allora aspettiamo la sua convocazione. Prima di allora sarebbe altresì opportuno che rimetta nei recinti alcuni cani da guardia che non sono né utili né mai propositivi, al limite dell’incapacità e della violenza. Finita la campagna elettorale quei mastini apparentemente fedelissimi possono tornare nelle loro tane, in attesa delle prossime esibizioni pubbliche. Un’ultima cosa: i galoppini non sono riusciti a portare al voto neppure il 40% degli elettori aventi diritto. In questo, anche in questo i mastini hanno fallito. Vito, lasciali tornare nelle loro tane e preoccupati di conquistare quel 60% deluso da questa politica e da questo modo di fare politica” – ha concluso Montaruli.

Bari, 24 giugno 2024

Ufficio di Presidenza CasAmbulanti