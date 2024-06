Ballottaggi in Puglia: dati più bassi della media nazionale

Per i ballottaggi in Puglia, che interessano otto Comuni tra cui Bari e Lecce, alle 19 ha votato il 20,91% degli aventi diritto. Questo dato, fornito dal Viminale e pubblicato sul portale ‘Eligendo’, è riferito a tutte le 662 sezioni e risulta inferiore alla media nazionale. Durante il primo turno, quando si votava sia per le Comunali che per le Europee, l’affluenza alle 19 era stata del 36,55%.

Ecco le percentuali di affluenza nelle diverse province pugliesi:

– Provincia di Bari: 19,79% (34,97% al primo turno)

– Bari città: 18,53% su 345 sezioni (33,59% al primo turno)

– Putignano: 32,04% su 25 sezioni (47,41%)

– Santeramo in Colle: 21,87% su 23 sezioni (38,30%)

– Provincia di Foggia: 16,73% (35,74% al primo turno)

– Manfredonia: 15,85% su 59 sezioni (33,15%)

– San Giovanni Rotondo: 20,33% su 26 sezioni (37,64%)

– San Severo: 15,72% su 56 sezioni (37,53%)

– Provincia di Lecce: 29,44% (42,65% al primo turno)

– Lecce città: 31,15% su 102 sezioni (42,83% al primo turno)

– Copertino: 23,22% su 26 sezioni (41,98%)

Questi dati mostrano un calo significativo rispetto al primo turno, evidenziando una minore partecipazione degli elettori in questo turno di ballottaggio.

Lo riporta L’immediato.net