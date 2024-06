Due bande criminali, un’unica organizzazione: una specializzata nel furto di auto e nei colpi a tabaccherie e autogrill; l’altra esperta nel far esplodere bancomat e bancoposta in tutta Italia. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione efferata, con ampie disponibilità di armi da fuoco e persino la capacità di fabbricare armi da guerra, come le “marmotte”, cariche esplosive usate per far saltare gli sportelli ATM. Questa è l’analisi del pm Alessio Marangelli nelle 492 pagine del decreto di fermo emesso l’8 giugno nei confronti di otto residenti di Cerignola, eseguito dalla Polizia. Gli otto sono accusati di 23 capi d’imputazione per reati commessi tra febbraio e aprile scorsi in diverse regioni, tra cui Bat, Basilicata, Abruzzo e località come Cerignola, Candela e Ascoli Satriano. I reati includono associazione per delinquere, cinque assalti a bancomat (di cui quattro riusciti), quattro furti in aree di servizio e tabaccherie (con un tentativo fallito), una rapina in un autogrill sull’A16, sei furti di auto, detenzione di esplosivi, ricettazione e resistenza.

Il pm ha ordinato il fermo di Alessandro Barnabbò (46 anni), Antonio Biancardi (46), Pietro Cannone (62), Domenico Dimmito (48), Giuseppe Lanza (31), Vincenzo Longo (44), Francesco Petronelli (37) e Vincenzo Totaro (54), tutti di Cerignola, ritenendo sussistente il pericolo di fuga. “La gravità dei reati, la pericolosità e la professionalità dimostrata dagli indagati rendono altamente probabile che, sapendo dell’indagine in corso visto il recupero di alcuni mezzi rubati e un arresto in flagranza, possano pianificare la fuga”, ha scritto il pm. I sospettati si sono dimostrati particolarmente attenti a dotarsi di dispositivi per neutralizzare le forze dell’ordine, come i chiodi a tre punte. Ogni volta che si accorgevano della presenza della polizia, ingaggiavano pericolosi inseguimenti, riuscendo spesso a far perdere le proprie tracce.

Il pm ha inoltre evidenziato come gli assalti ai bancomat creino ingenti danni patrimoniali e di immagine alle aziende di credito, oltre a rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica a causa dell’uso di ordigni ad altissimo potenziale, classificati come armi da guerra. “Si tratta di gruppi criminali pericolosi che non temono i controlli delle forze di polizia, assumendo talvolta un atteggiamento di sfida. È quindi urgente intervenire per evitare che ci scappi il morto”. Durante le indagini, i poliziotti hanno arrestato in flagranza Vincenzo Longo il 4 aprile per detenzione di materiale esplodente: nella sua auto sono stati trovati tre “marmotte”, tre chili di polvere pirica, chiodi a tre punte, arnesi da scasso, guanti, passamontagna e centraline elettroniche per rubare auto. “Tutto il necessario per compiere un assalto al bancomat”, ha sintetizzato il pm Marangelli della procura di Foggia.

Lo riporta La Gazzetta Del Mezzogiorno.