Con "Ti porto un libro" Napolocone arriva a Manfredonia

Manfredonia. Un nuovo appuntamento con Napolocone dedicato ai più piccoli inaugurerà la stagione estiva a Manfredonia. Prende infatti il via la nuova edizione di “Ti porto un libro”, la rassegna letteraria che la Fondazione Re Manfredi propone da alcuni anni con ospiti di rilevanza nazionale nella città del golfo. Quest’anno l’evento si articola in più giornate e in due sezioni, quella della letteratura per adulti e la novità di “Ti porto un libro – Kids edition”. Quest’ultima si svolgerà in tre giornate presso l’anfiteatro del porto turistico “Marina del Gargano”.

Si parte il 25 giugno con L’arte di fare domande di Francesca De Luca, si continua il 26 con il libro Napolocone e la foresta delle Ara Blu nato dalla penna e dalla matita di Alessia Roberta Scopece e si conclude il 27 con Papapùm di Donato Di Bari e Maddalena Gatta.

Per il 26 è prevista attività di animazione per i bambini insieme a Maestra Florinda, con inizio alle 19. L’iniziativa sarà poi una occasione per avvicinare i bambini alla lettura, infatti saranno anche letti alcuni stralci del libro con le avventure di Napolocone. I libri di Napolocone sono in vendita online su www.napolocone.com e nelle librerie del capoluogo foggiano, mentre a Manfredonia sono disponibili presso la libreria Mondadori di Corso Manfredi, 226.

Ma chi è Napolocone? Un papero naturalista che gestisce un bar di infusi e va in giro per il mondo alla ricerca delle migliori erbe per creare le sue buonissime tisane. È proprio durante i suoi viaggi che accadono le cose più inaspettate! Insieme a lui tanti simpatici amici che lo aiutano nel raggiungere il lieto fine, come l’inventore Mechanicus o il procione sopra le righe Melvin, lo scrittore. Tutti i bambini sono attesi per divertirsi con Napolocone e Maestra Florinda!