Foggia, 24 giugno 2024 – Si chiude con un evento sui temi dell’intelligenza artificiale e realtà virtuale la prima parte del format Aperti a Pranzo ideato e promosso dalla Confcommercio di Foggia. A partire dal mese di febbraio sono stati quattro gli appuntamenti pensati per gli associati, per fare network, rafforzare legami e avviare nuove collaborazioni professionali.

Il nuovo talk è previsto il 26 giugno alle ore 13.30 presso la sala Rosa Rosa dell’Associazione e ospiterà Massimiliano Corvino, professionista esperto di progetti che utilizzano l’AI e l’ITS Apulia Digital Maker.

“Aperti a pranzo è stata una felice intuizione: abbiamo parlato di influencer marketing, di strategie per l’e-commerce, di creatività, di linguaggi utili per la crescita dell’impresa e abbiamo ospitato esperti e professionisti. L’ultimo appuntamento con Alessio Giannone, in arte Pinuccio, e gli autori Aldo Augelli e Fabio Di Credico ha riscosso molto successo. Ritengo che gli appuntamenti siano stati tutti una bella occasione per fare incontrare mondi e linguaggi differenti: c’è bisogno di una buona dose di innovazione, creatività, conoscenza per pensare all’impresa in modo nuovo”, ha commentato Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia. “Il 26 Giugno si guarderà al futuro con i grandi temi dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale: abbiamo il dovere di conoscere e imparare trovando tutti gli elementi positivi che possano risultare vantaggiosi per il lavoro dell’imprenditore. È compito dell’Associazione continuare a creare opportunità nuove ed elevare il livello di innovazione del nostro territorio: solo così favoriremo la sua crescita”, ha concluso Metauro.