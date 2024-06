“La vittoria di Lydia Colangelo a San Severo è la riprova che quando il centrodestra compete elettoralmente unito e con una proposta credibile ottiene il sostegno degli elettori. Mi dispiace per chi non ha voluto dare fiducia a questa opportunità che San Severo si meritava di avere”. Paolo Dell’Erba fa gli auguri alla nuova sindaca di San Severo, ma anche agli altri sindaci eletti al ballottaggio in provincia di Foggia.

“Faccio gli auguri a La Marca e Barbano, avranno molto da lavorare e troveranno in Forza Italia una opposizione determinata, critica ma sempre costruttiva. Dopo questo momento elettorale sarà necessario ritrovare quella unità nel centrodestra figlia di una condivisione e partecipazione”, conclude Dell’Erba.