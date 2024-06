Manfredonia. Come e da chi sarà formato il nuovo consiglio comunale con l’affermazione del candidato a sindaco di “Insieme per Manfredonia”, Domenico La Marca? Ecco una previsione, al netto di assessorati tra i consiglieri più eletti, che farebbero scattare il posto in Consiglio per i primi a scorrere dei non eletti.

Si ricorda come al termine dello scrutinio del primo turno, La Marca ha chiuso al 46,64%, Galli al 25,76%. Si ripartirà, comunque, dallo zero a zero del secondo tempo. L’ex parlamentare Antonio Tasso sostenuto da quattro civiche e dal Movimento 5 Stelle, è terzo con il 17,72%, mentre Vincenzo Di Staso, sostenuto da Udc e Strada Facendo, la lista dell’ex sindaco Gianni Rotice, ha raggiunto il 9,88%.

Oggi invece Domenico La Marca ha prevalso su Ugo Galli di “Manfredonia 2024” con il risultato 59.38% a 40.62%, per un totale di 17.520 voti, su 48.225 aventi diritto.

VITTORIA LA MARCA –

PD 5 consiglieri – 3.918 – 1.959 – 1.306 – 979,50 – 783,60 (5 consiglieri: Valentino, Gentile, Leone, Castriotta, Simone. Con i primi due nominati Assessori subentrerebbero Pacilli e Raffaele Rinaldi)

POPOLARI 3 consiglieri 2.328 – 1.164 – 776 (Schiavone, Ognissanti, D’Anzeris. Se eletti assessori: Delle Rose)

MOLO 21 3 consiglieri -– 2.052 – 1.026 – 684 (Iacoviello e Quitadamo, La Torre, se nominati assessori Facciorusso e Castigliego)

CON 2 consiglieri – 1.916 – 958 (D’Ambrosio, altri nomi: Valente – possibile assessore e Prencipe, candidato che potrebbe subentrare Arminio).

MANFREDONIA CIVICA 1 consigliere – 1.289 (Mangano)

LA MARCA SINDACO 1 consigliere – 1.222 (De Luca, se nominato assessore eletto: Lombardi).

OPPOSIZIONE

GALLI 5 consiglieri (6.684 3.342 2.228 1.671 1.336,80)

FORZA ITALIA 2 consiglieri – 1.604 802 (1 per GALLI) – GALLI SINDACO 1.440 – CITTA’ PROTAGONISTA 934 – FRATELLI D’ITALIA 875

TASSO 3 consiglieri comunali (4.230 – 2.115 – 1.410), tra cui Tasso candidato a sindaco ora consigliere; Gianluca Totaro (M5s) e Massimiliano Ritucci (Agiamo) M5S 1.689 – AGIAMO 1.248 – MANFREDONIA TASSO SINDACO 980 (seggio non scatta ma a favore del candidato sindaco Antonio TASSO)

DI STASO – (STRADA FACENDO 1.818 (DI STASO)