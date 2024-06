“Emozioniamoci Insieme” con l’associazione La Fenice APS: ai nastri di partenza il progetto per l’inclusione e il benessere sociale

Manfredonia. “Emozioniamoci Insieme”. Questo è il titolo del progetto promosso dalla Fenice APS, l’associazione di promozione sociale di Manfredonia,nata nel 2012con l’impegno di promuovere, attraverso una vasta gamma di iniziative: il benessere sociale, l’inclusione, la solidarietà e la partecipazione attiva dei cittadini. Nei primi mesi del 2024, un importante traguardo è stato raggiunto dall’Associazione di Promozione Sociale sipontina, che si è aggiudicata il Bando “Puglia Capitale Sociale 3.0” – Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, messo a disposizione dal Dipartimento Welfare, Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia, al quale aveva candidato il sopracitato progetto,centrato sulla correlazione tra arte ed emozioni come esperienza inclusiva.

“Nel nostro territorio è ancora lunga la strada per aiutare bambini e ragazzi con disabilità in termini di inclusione e la realtà mostra condizioni di fragilità sociale, di vulnerabilità e di trascuratezza. – afferma il presidente dell’associazione, Domenico Di Candia – Il nostro progetto mira a costruire percorsi artistici e creativi, in modo da accompagnare i destinatari, giovani e bambini del territorio, in un vissuto sensoriale teso a valorizzare le loro capacità e a dare ascolto alle proprie emozioni. Come ben sappiamo, nell’arte e nelle sue tante sfumature la diversità si trasforma in una opportunità di arricchimento, condivisione e di conoscenza reciproca”. I laboratori partiranno a giugno e proseguiranno per 12 mesi, accogliendo una ventina di utenti, divisi in gruppi.

“Si sottolinea che sarà posto l’accento non solo sulla condizione di disagio che il nostro territorio sta attraversando – continua il presidente – ma soprattutto sulla ricerca di un benessere comune, proponendo esperienze partecipative, dall’organizzazione di momenti d’intrattenimento e socializzanti alla realizzazione di progetti comuni dove ogni partecipante potrà sperimentarsi in un ruolo attivo. Inoltre grazie alle attività proposte si favorirà la nascita di nuovi interessi e la conoscenza del territorio, dei suoi servizi e spazi con il presupposto di creare nuove occasioni di aggregazione sociale”.

Le attività previste saranno le seguenti: Workshop creativo basato sull’arte e la sua narrazione emotiva e sull’espressione artistica personale attraverso l’utilizzo di vari stili, tecniche e strumenti pittorici; visite guidate alla scoperta di luoghi storici e culturali della nostra terra: un viaggio nel tempo e nell’anima, per immergersi in un flusso di emozioni tra cui meraviglia, ammirazione, nostalgia, gratitudine al fine di intrecciare il passato con il presente e diventare parte integrante di quella narrazione millenaria; corso di Arte Fotografica: la fotografia è un modo meraviglioso per catturare emozioni e storie attraverso l’ esplorazione di tecniche di composizione, luce ed editing fotografico; laboratorio di Storytelling: per creare narrazioni coinvolgenti attraverso percorsi sensoriali che utilizzeranno vari strumenti creativi di elaborazione all’interno dei quali l’ascolto attivo, l’attenzione e l’empatia saranno elementi predominanti; laboratorio di Scrittura: un’opportunità coinvolgente per esplorare e praticare diverse tecniche di scrittura tra cui la narrativa, la poesia, il teatro o la saggistica in un ambiente stimolante e collaborativo in cui si potrà esplorare e sviluppare il proprio stile e talento. Al termine di tutte le attività proposte, curate da esperti specializzati e volontari, verràorganizzato con il gruppo dei partecipanti un grande evento conclusivo che unirà arte, teatro e magia e una mostra sui manufatti e sulle foto realizzati durante tutto il percorso. È possibile ricevere maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di iscrizioni rivolgendosi all’Associazione La Fenice al seguente sito internet:

https://www.lafenicemanfredonia.it/index.php.