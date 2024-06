Manfredonia. “Ugo Galli migliora sensibilmente la performance del primo turno, ma non è sufficiente a garantire la vittoria. Purtroppo una minoranza di elettori, che non raggiunge il 37%, decide i destini di una maggioranza svogliata e disinteressata.

Il centrodestra riparte da qui, con una bella figura, quella di Galli, che rispecchia i valori della competenza e della legalità, scevro da oscuri interessi economici personali e non coinvolto in indagini giudiziarie, che saprà, con i consiglieri di minoranza fare un’opposizione rigorosa e costruttiva per costruire un progetto alternativo a quello della sinistra”.

Lo dice in una nota a StatoQuotidiano.it l’onorevole Giandiego Gatta, a sostegno di Ugo Galli sindaco.