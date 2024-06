Riceviamo e pubblichiamo

“Le recenti dichiarazioni sui social media hanno messo in luce un clima di tensione tra i residenti di Manfredonia e i gestori dei locali notturni. Non sorprende che le opinioni siano polarizzate, soprattutto quando si suggerisce di estendere l’orario di apertura dalle 16:00 alle 24:00. Questo orario, sebbene pensato per incrementare l’attività economica, sembra essere motivo di discordia.

I gestori dei locali, spesso accusati di infrangere le regole, dovrebbero comprendere che esistono normative precise da rispettare. Comportamenti fuori dalle righe non fanno che peggiorare la situazione, rendendo difficile un dialogo costruttivo. Chi apre un’attività deve sapere fin dall’inizio che è tenuto a rispettare leggi e vincoli. Se non si è disposti a farlo, si rischia di entrare in conflitto con la comunità e le autorità.

A questo proposito, non si può fare a meno di notare come alcuni si sentano al di sopra delle regole, con atteggiamenti che sfociano nell’illegalità. Questo non è accettabile, né può essere giustificato. Le normative sono chiare e devono essere rispettate, indipendentemente dalle difficoltà che ciò può comportare.

Un pensiero va anche ai genitori preoccupati per la sicurezza dei propri figli. Le loro preoccupazioni sono del tutto legittime. Troppo spesso, nei locali notturni, si verificano episodi di violenza o di uso improprio di sostanze. È comprensibile che un genitore esiti a lasciare i propri figli in un ambiente dove il rischio di aggressioni, accoltellamenti o abusi è presente. La sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta per i gestori dei locali, che hanno la responsabilità di garantire un ambiente sicuro per tutti i clienti.

Inoltre, va considerato che l’agibilità dei locali è concessa per l’interno degli stessi e non per l’esterno. È dunque fondamentale che i gestori rispettino le concessioni ottenute, evitando di creare ulteriori disagi ai residenti. Un controllo più serrato delle attività commerciali potrebbe essere una soluzione per garantire il rispetto delle normative e tutelare la sicurezza pubblica.

In conclusione, è necessario un cambiamento di mentalità sia da parte dei gestori dei locali notturni che dei clienti. Solo con il rispetto delle regole e un comportamento responsabile si potrà migliorare la convivenza tra attività economiche e comunità locale. La speranza è che si possa arrivare a una gestione più consapevole e rispettosa delle esigenze di tutti.

Buona vita e buon lavoro a tutti”.

Cittadino Manfredonia, 24 giugno 2024.