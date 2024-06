Sessanta minuti per dimostrare, per l’ultima volta in una scuola, il proprio livello di preparazione e di maturazione, al cospetto di una commissione composta per oltre la metà, se consideriamo anche il presidente, da docenti esterni. Questo è il colloquio orale, la terza prova che compone l’esame di Maturità e che andrà in scena, per molti, a partire dal 24 giugno.

I candidati saranno chiamati a rendere conto delle conoscenze acquisite in tutte le materie oggetto dell’ultimo anno di studi, a partire dal “famigerato” spunto: un testo, una foto, un’opera d’arte, predisposte dalla commissione e da cui prendere il via improvvisando sul momento. Nel corso dell’esposizione orale, i maturandi dovranno dimostrare di possedere un solido pacchetto di competenze specifiche: dalla capacità di analisi personale, passando per la formulazione di un discorso chiaro e preciso, che allo stesso tempo integri più discipline in maniera coerente.

I consigli dell’esperto per prepararsi all’orale A questo si aggiunge la difficile gestione delle emozioni, tipica della vigilia. Ansia, paura, sconforto: sono solo alcune delle sensazioni con cui devono fare i conti gli studenti in queste ore. Ma come prepararsi al meglio all’appuntamento con la commissione? Skuola.net lo ha chiesto a Giovanni Giangiobbe, uno dei tutor più gettonati sul portale specializzato Ripetizioni.it in quanto a preparazione e metodo di studio. Ecco i suoi dieci consigli pratici per lo studio, ma anche per la gestione e il controllo dello stress.

Ripassare tutto (anche a grandi linee) Il primo suggerimento del Tutor è quello di concentrarsi su “un ripasso generale di tutto il programma”. È il modo migliore per dimostrare alla commissione di aver acquisito gli elementi e le nozioni di base di ogni materia. Meglio quindi una conoscenza generale che soffermarsi – anche se bene – su poche discipline: “Di norma – sostiene Giangiobbe – i docenti preferiscono uno studente che abbia una conoscenza generale di tutto, rispetto ad uno ferrato su due-tre argomenti ma che poi non sa niente sul resto: per cui lo studio generale è preferibile rispetto a uno studio mirato”.

L’habitat naturale per lo studio è… Fondamentale, poi, è individuare il luogo più adatto per lo studio. Come spiega Giovanni Giangiobbe, ogni studente ha il suo ‘habitat naturale’: “Ci sono quelli che si concentrano bene in biblioteca, che sono ambienti rigorosi e silenziosi, con regole da rispettare. Altri, invece, studiano meglio a casa, magari con della musica di sottofondo. Altri ancora si concentrano di più all’aperto, ad esempio in un parco pubblico, immersi nel verde”.

Mappe e schemi, la via per lo studio Dopodiché, si passa all’impostazione del ripasso. Al riguardo, i dubbi degli studenti sono molti: qual è il modo migliore per fissare al meglio concetti e nozioni? C’è chi preferisce gli schemi, chi le mappe concettuali e chi, invece, si trova meglio a ripetere davanti allo specchio. In realtà, spiega il Tutor, non c’è un modo unico di procedere con lo studio: “La mappa concettuale deve servire come base per la ripetizione orale. Infatti, molti libri risultano prolissi e grazie a uno schema lo studente può focalizzarsi sugli elementi essenziali dell’argomento”. Allo stesso tempo, anche ripetere ad alta voce è importante perché “è anche un modo per vincere la paura di dover fare un discorso in pubblico nonché per curare i dettagli dell’esposizione orale”.

È il momento di riposare Il docente ha poi provato a sintetizzare la road map dell’esame, delineando tre punti salienti: “Prima fra tutte non lasciarsi sopraffare dall’ansia e dall’agitazione. È necessario rimanere il più calmi e rilassati possibile. Secondo poi, bisogna riposarsi adeguatamente: svegliarsi e studiare gli argomenti prefissati, per poi uscire e svagarsi. Fondamentale è dormire almeno sette-otto ore per notte”. Infine, dare la priorità a se stessi e al proprio benessere psicologico: “Se lo studente non si riposa, non mangia, non trova del tempo per sé, rischia di arrivare al giorno dell’orale con un carico d’ansia eccessivo e senza la dovuta concentrazione”.

La parola chiave è “costanza” C’è poi un piccolo dettaglio che non si può non tenere in considerazione: come gestire la mole di studio che contempla tutte le materie del percorso scolastico? Il Tutor non ha dubbi, per lui la parola chiave in questo senso è “costanza”: “Bisogna studiare costantemente ogni giorno e predisporre un programma che sia efficace. Si deve partire in anticipo, studiare ogni giorno e arrivare il giorno prima dell’esame a dover semplicemente ripassare degli argomenti già studiati e assimilati. Costanza e metodo di studio: sono le uniche regole, non ce ne sono altre”, afferma l’insegnante.

Pianificare le giornate di studio Quando poi ci si sente sopraffatti dalle cose da preparare, è molto importante avere buon senso e spirito pratico. Secondo Giangiobbe, “lo studio deve essere cadenzato, uniforme e diluito nel corso del tempo: si deve studiare un po’ per volta, giorno per giorno, per non arrivare con l’acqua alla gola”. Studiare soltanto nelle ore precedenti l’esame è infatti controproducente e si rischia di arrivare all’evento stanchi e non al massimo della forma, dunque “è preferibile uno studio costante nel corso del tempo, chiaramente partendo in anticipo”.

articolo completo, Tgcom