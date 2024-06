Il noleggio delle auto, in tutte le sue forme, sta ormai diventando una pratica molto diffusa in Italia (e non solo). Molte persone, infatti, decidono di evitare di immobilizzare una grossa somma di denaro in un acquisto e di noleggiare un’auto per un lungo periodo oppure per unobreve o medio, a seconda delle proprie necessità.

Il noleggio, in altre parole, rappresenta una formula alternativa di mobilitàche permette alle persone, privati o professionisti, di avere a disposizione per un determinato lasso di tempo un’auto sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro.

In base alle proprie esigenze, dunque, è possibile scegliere tra le varie offerte di noleggio Ayvens quella più confacente ai propri bisogni e optare per un noleggio a lungo termine oppure per un noleggio a medio o breve termine.

La durata

Una delle differenze principali tra i diversi tipi di noleggio auto è la durata dello stesso.

Il noleggio a breve termine, infatti, copre un lasso di tempo che in media non supera i 30 giorni.

Il noleggio a lungo termine, invece, dura da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 60 mesi, a seconda delle politiche della compagnia di noleggio.

La terza opzione, rappresentata dal noleggio a medio termine, è intermedia tra le due precedenti e dura fino a 11 mesi, con la possibilità di rinnovare il contratto di mese in mese.

I costi

I costi sono un’altra delle differenze tra il noleggio a breve, medio e lungo termine.Diversamente da quello che si potrebbe pensare,minore è la durata del contratto emaggiore è il costo da sostenere.

Per questo motivo, il contratto a breve termine è solitamente costoso, e si adatta solo a chi ha necessità di un’auto per pochi giorni. Questa formula contrattuale generalmente viene utilizzata da chi ha bisogno dell’auto durante una vacanza oppure per sostituire il proprio veicolo durante le riparazioni dello stesso.

Il costo mensile del noleggio a lungo termine, viceversa, è relativamente conveniente, specialmente quando si versa una somma di denaro a titolo di anticipo che consente di rendere le rate più basse.

L’età del conducente

Altro aspetto rilevante è l’età di chi noleggia il veicolo. In Italia, infatti, generalmente per poter noleggiare un’auto a lungo termine, è necessario aver compiuto 21 anni d’età, anche se, in realtà, non tutte le compagnie di noleggio applicano questa regola. Molte società stabiliscono anche un’età massima per i conducenti per mitigare rischi di incidenti (solitamente intorno agli 80/83 anni). Tuttavia, l’età può variare tra le compagnie, ed in alcuni casi, è possibile stipulare lo stesso il contrattofornendogaranzie extra opagando un costo aggiuntivo.

Nel noleggio a breve termine, il requisito minimo è di 21 anni di età. Inoltre, fino ai24 anni, è applicato un supplemento giornaliero. L'età massima è invece spesso fissata a75 anni,senza supplementi aggiuntivi. Tra i 75 e gli 80 anni, invece, è possibile noleggiare un veicolopagando una somma in più. Oltre gli 80 anni, il noleggio a breve termine non è più possibile.