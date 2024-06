"Nonostante il presidio dei vigili, nel quartiere Ferrovia si continua a vivere nel degrado"

Eppure il presidio fisso dei vigili urbani era stato inaugurato soltanto la settimana scorsa. Interviste, fotografie di rito, un altro nastro tagliato. Poi, però, c’è la realtà dei fatti: nel quartiere Ferrovia il degrado aumenta ogni giorno di più.

L’emergenza rifiuti è stata trasferita da via Trieste a via Montegrappa: era chiaro che la semplice sparizione dei cassonetti da via Trieste non sarebbe stata una mossa intelligente. Ci voleva poco per capirlo. Sono necessari controlli e multe per chi conferisce i rifiuti in maniera errata e li lascia sui marciapiedi: qui ci vorrebbe un presidio fisso dei vigili, altro che al terminal dei bus. E non ci vengano a dire che l’organico è carente, perché per sorvegliare una bomba di ottant’anni fa due vigili per ogni turno sono stati trovati immediatamente.

Da oltre un mese segnaliamo la presenza di un cittadino straniero che continua a dormire per le strade del quartiere Ferrovia, specialmente in via Podgora. Da giorni si è piazzato davanti a un portone, occupando peraltro il marciapiede. È inammissibile vedere scene del genere, specialmente dopo decine di segnalazioni dei residenti. Non si può vivere così. Questo è l’esatto contrario dell’integrazione a cui fanno riferimento le istituzioni locali. Chiediamo l’immediato intervento dei servizi sociali del Comune, dei vigili urbani e di Amiu per la rimozione del materasso e degli stracci nonché per la pulizia del marciapiede.

Soltanto una settimana dopo, l’inaugurazione – la terza – in pompa magna del presidio fisso dei vigili urbani sembra essere l’ennesimo buco nell’acqua. In via Podgora continuano ad esserci i soliti mercatini dell’immondizia e degli stracci, che aumentano a dismisura quotidianamente anche grazie alla carenza di controlli e di sanzioni. La risoluzione di questa problematica che devasta da anni il quartiere Ferrovia è semplice: basterebbe multare per occupazione abusiva di suolo pubblico i titolari dei negozi etnici davanti ai quali si svolge quotidianamente il mercatino dell’immondizia. Le multe ai singoli venditori ambulanti non possono essere efficaci, essendo questi nullatenenti. Le poche volte che si interviene, la sanzione più aspra consiste nel “perfido” divieto di accesso alla zona, chiaramente inutile. E allora bisognerebbe iniziare a intervenire contro chi soprassiede e chiude un occhio dinnanzi al degrado che contraddistingue il quartiere Ferrovia. I vigili urbani hanno le carte in regola per multare i titolari dei negozi etnici davanti ai quali si realizza il mercatino, considerato che consapevolmente permettono l’occupazione abusiva degli spazi davanti ai loro esercizi commerciali e non fanno nulla per impedirlo. Dopo le prime multe e le prime chiusure temporanee, gli stessi titolari dei negozi etnici scoraggerebbero la proliferazione del degrado. Ci vogliono pochi minuti, con il presidio fisso dei vigili in piazzale XXIV Maggio – il terzo, anche se i precedenti non lasciano ben sperare – in teoria sarebbe tutto più facile.

Ma oltre alle parole, alle fotografie e ai nastri tagliati, ci vorrebbero i fatti”.

(NOTA STAMPA, DIFENDIAMO IL QUARTIERE FERROVIA, FOGGIA)