San Giovanni Rotondo ha in Barbano il suo nuovo sindaco

San Giovanni Rotondo. Come accadde per il governo Conte, la destra appoggia il candidato 5 stelle, insieme ai franchi tiratori del centro sinistra anti Crisetti che in prima battura ebbero a chiedere il voto disgiunto e Barbano vince il ballottaggio per la carica di Sindaco di San Giovanni Rotondo. “Con la Francia o con la Spagna l’importante che se magna”, chiaramente in termini strettamente legati alla politica dell’apparentamento per il voto, senza altre allusioni che non ci contraddistinguono, è il vero motto di una classe politica attuale, che di confrontarsi sulle idee e sulle identità politiche, non ne è più capace.

Un Crisetti sotto tono sin dalle prime battute della campagna elettorale, ha guidato al declino la sua compagine. Per una sorta di mostrata riverenza nei confronti dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, egli ha condotto una campagna elettorale senza grinta, nessuna spiegazione sull’”affaire” TARI che avrebbe dovuto vedere una seria presa di posizione verso gli uffici comunali preposti, nessuna prospettiva culturale, amministrativa, istituzionale. Una campagna elettorale, a onor del vero, terminata sin dalle prime battute poiché nessuna delle tre compagini in lizza per gli scranni della Città Santuario, ha mostrato di avere in serbo un vero programma per una Città difficile, ma fondamentale per la vita dell’intero Gargano. Una campagna elettorale condizionata dalle venute repentine di Giuseppe Conte che dopo le sonore batoste non poteva che infervorare i cittadini e propinarli condizioni favorevoli per un voto di parte. Una sconfitta per la politica che dice oggi quello che è vecchio già ieri. Uniti dove si conviene per evitare ulteriori sconfitte, in solitaria dove la convenienza dell’accordo è stata considerata ingombrante.

Barbano avrà motivazioni sicuramente giuste per guidare la Città e continuare nell’opera che fu di Costanzo Cascavilla, ancor prima di Crisetti,che ha solo in parte saputo considerare tale aspetto una vera risorsa. Perdere ulteriori occasioni conclamate, sarebbe lasciare al caso ogni possibile positività.

Voci e non certamente di solo corridoio, indicano Barbano quale precursore degli esterni per conformare una giunta tecnica che sia scevra da condizionamenti politici. Svolta? Questo lo slogan, staremo a vedere! Non si può che aspettare anche nell’attesa dei futuri comportamenti del PD, che da compagno di viaggio dei 5 stelle in gran parte della Puglia e non solo, si è detto non disponibile più alla soccombenza politica causata dai disformismi sferici di un Conte ormai sempre più isolato in Italia e soprattutto nella sua compagine che da qualche tempo si augura un cambio radicale.L’ex sindaco di Roma Raggi e Alessandro Di Battista hanno già incontrato il guru Grillo dichiarandosi pronti a una manifestazione di piazza, più che apparentemente dichiarata per il confronto ma sempre più concretamente indetta per contarsi.

La politica manifesta la sua enorme voglia di voracità accentratrice e non lascia spazi all’interpretazione.

La magia del confronto è ormai dimenticata o lasciata a talk da seconda serata che sempre più solitariamente differenziano le mode e non comprendono aspetti che una volta erano strettamente connessi con la politica e la consapevolezza della sua missione. Il voto ormai è diventato per pochi e l’astensionismo si rileva l’aspetto determinante per vittorie di “Pirro” e mai concretamente dettate dalla volontà e partecipazione popolare, libera e numericamente valida. Nella speranza che tutto passi e che si torni a essere protagonisti della vita amministrativa delle proprie città e della nazione intera, auguriamo all’eletto sindaco, un augurio sincero per una vera “Svolta”. Non rimanga uno slogan, sarebbe un’altra sconfitta per la politica e per l’intera Città!

Maurizio VARRIANO