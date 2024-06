San Severo: la nuova sindaca è Lidya Colangelo

Al termine delle operazioni di voto del turno di ballottaggio la prof.ssa Lydia Colangelo è il nuovo Sindaco di San Severo. Succede all’avv. Francesco Miglio, rimasto in carica per due sindacature, 2014–2019 e 2019-2024.

Giova sottolineare che la proclamazione dell’elezione avverrà nella giornata di domani, martedì 25 giugno da parte dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di San Severo.

Al termine delle operazioni di voto relative al turno di ballottaggio al candidato Lydia Colangelo (La Città che Vorrei, Prima San Severo, Fratelli d’Italia, Alternativa Civica, Insieme per San Severo, con il sostegno delle liste collegate ad Anna Paola Giuliani) sono andati 9842 voti, pari al 51,87%. Al suo competitor, l’avv. Angelo Masucci (San Severo – In movimento civico, Senso Civico per San Severo, Partito Socialista italiano, Movimento 5 Stelle, CON San Severo, Partito Democratico, Tempi Nuovi), sono andate 9131 preferenze pari al 48,13%,

Giannicola De Leonardis, segretario provinciale di Fratelli d’Italia di Capitanata, ha commentato così: “Esprimo le mie più sentite congratulazioni a Lidya Colangelo, la nuova sindaca di San Severo. Questa grande città della Capitanata può ora contare su un’amministrazione pronta a lavorare per il suo rinnovamento. Lidya Colangelo, figura esemplare nel suo costante impegno politico, guidata dalla passione e dalla sincera attenzione per ogni cittadino di San Severo, ha dimostrato la capacità di unire attorno a un programma concreto e in un contesto accogliente tutte quelle persone di valore che credono nella politica come servizio alla comunità, e non come mera gestione del potere. Siamo orgogliosi, come Fratelli d’Italia, di aver contribuito a questa vittoria con tutte le nostre energie e con l’impegno dei nostri candidati, ai quali va il mio sincero ringraziamento per l’instancabile lavoro svolto in una campagna elettorale impegnativa. A Lidya Colangelo e a tutti i consiglieri eletti nella coalizione, auguro un lavoro proficuo per il bene dei cittadini di San Severo”.

Lo riporta L’immediato.net