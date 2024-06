Manfredonia, 24 giugno 2024 – L’incubo dei furti d’auto torna a farsi sentire a Manfredonia. Un’ondata di criminalità ha colpito la città, con numerosi veicoli presi di mira dai ladri nel corso degli ultimi giorni. La notizia arriva da un cittadino e ha segnalato l’episodio sui social media.

Il fine settimana appena trascorso è stato particolarmente critico, con una serie di furti che hanno lasciato i proprietari di auto e i residenti in stato di allerta. “Sono stato a fare l’assicurazione… Sabato notte furti di macchine a go go…” ha dichiarato. La situazione sembra essere diventata particolarmente allarmante.

Le segnalazioni indicano che le aree più colpite sono state Siponto e la zona Stella Maris. Secondo quanto riferito dall’assicuratore, sabato notte ci sono stati diversi tentativi di furto, tra cui quello di una Alfa Romeo Stelvio a Siponto. “Hanno cercato di rubare una Stelvio a Siponto. Poi sempre a Siponto una Tiguan 15 giorni fa,” ha specificato. Non è solo la zona di Siponto ad essere stata presa di mira. Anche a Stella Maris si è registrato un tentativo di furto di una Fiat 500X.

Il quadro tracciato dalle testimonianze degli assicuratori locali è inquietante. Oltre ai furti e ai tentativi di furto riportati, ci sono altre segnalazioni di veicoli presi di mira nelle ultime settimane. “Due Stelvio sempre 15 giorni fa, però non so la zona perché me l’ha raccontato il ragazzo di stamattina,” ha aggiunto.

Al momento, non è chiaro quanti di questi episodi siano stati ufficialmente denunciati e presi in carico dalle forze dell’ordine. La polizia e i carabinieri non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma si presume che stiano indagando sulla serie di furti per individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi.