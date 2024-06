Foggia. Operazione “Giù le mani”, Ultim’ora. Il Gip del Tribunale di Foggia ha revocato la misura degli arresti domiciliari ad Angelo Salvemini e Michele Romito, per i quali è stata pertanto disposta la remissione in libertà.

Come anticipato, con provvedimento del 17 giugno 2024, erano stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari relativi all’inchiesta della Procura di Foggia che, il 9 marzo scorso, aveva portato all’esecuzione, da parte dei finanzieri della Compagnia di Manfredonia, di misure cautelari a carico di 7 indagati, tra cui imprenditori, professionisti ed alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il comune sipontino ed una società partecipata.

FOCUS OPERAZIONE “GIU’ LE MANI”

forum non attivo su richiesta della parte