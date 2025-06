Bari – La Procura della Repubblica di Bari ha chiesto l’archiviazione per 51 persone indagate nell’ambito di un’inchiesta sul presunto voto di scambio che aveva portato, ad aprile 2024, all’arresto domiciliare dell’allora sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, e di Sandrino Cataldo, ex presidente di Sud al Centro e marito dell’allora assessore regionale pugliese Anita Maurodinoia.

Secondo quanto riportato da un articolo della Gazzetta Mezzogiorno, le accuse riguardano il pagamento di somme di denaro – circa 50 euro – o la promessa di posti di lavoro in cambio di voti.

Tuttavia, la Procura ha ritenuto che tali comportamenti costituiscano un reato considerato “peccato veniale” dal punto di vista penale e pertanto non meritevole di processo.

Le indagini hanno evidenziato come molti degli indagati, spesso appartenenti agli stessi nuclei familiari, abbiano confermato di aver ricevuto denaro.

Alcuni testimoni hanno dichiarato di averlo fatto per pagare bollette o esigenze personali.

La posizione degli investigatori suggerisce che il meccanismo illecito avrebbe operato non solo nelle elezioni comunali del 2019 a Triggiano, ma anche in quelle del 2020 a Grumo Appula.

In quest’ultimo caso, agli elettori sarebbe stato chiesto di votare sia per i candidati comunali sia per Maurodinoia, che successivamente è stata eletta alla Regione con oltre 22mila preferenze, guadagnandosi il soprannome di “lady preferenze” del Pd pugliese.

L’udienza preliminare si terrà il prossimo 3 luglio davanti al giudice Susanna De Felice.

Sul banco degli imputati ci saranno Cataldo, Maurodinoia, Donatelli e altri quindici soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, calunnia, corruzione e falso.

La decisione della Procura rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario avviato su uno dei casi più discussi delle ultime campagne elettorali pugliesi.

Restano da chiarire le dinamiche esatte e le responsabilità dei soggetti coinvolti mentre l’intera vicenda continua a suscitare attenzione e dibattito pubblico sulla trasparenza delle elezioni nella regione.

Lo riporta l’agenzia Ansa.