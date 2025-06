Conto alla rovescia per “Le note che risvegliano”: venerdì a Manfredonia il convegno che unisce musica, cura e comunità

“Le note che risvegliano – La cantoterapia come strumento di cura per le demenze”

Organizzato dalla Coop. Soc. Santa Chiara e dal Centro Diurno per persone non autosufficienti Santa Chiara, l’incontro si preannuncia come un’esperienza intensa ed emozionante, in cui la voce, il canto e le relazioni saranno i veri protagonisti.

Dopo il successo del primo annuncio, cresce l’attesa per un convegno che non sarà solo occasione di ascolto, ma anche di partecipazione viva e concreta: al termine della serata, gli ospiti del Centro si esibiranno in una canzone corale, preparata con cura durante i laboratori di cantoterapia. Un momento simbolico e autentico, che rappresenta tutto il senso dell’evento: la musica che cura, che unisce, che parla anche quando le parole non arrivano più.

Operatori sanitari, psicologi, educatori, caregiver, familiari, studenti e cittadini sono attesi per un pomeriggio in cui scoprire, insieme a esperti del settore, come la cantoterapia stia diventando una pratica sempre più rilevante nel trattamento delle demenze.

💬“Sarà un’occasione per emozionarci, per riflettere, ma anche per lasciarci coinvolgere direttamente dalla voce di chi, ogni giorno, vive la fragilità come luogo di forza e possibilità” – ha dichiarato il team del Centro Diurno Santa Chiara.

L’ingresso è libero e gratuito.

Non è richiesta prenotazione. Basta esserci, con la voglia di ascoltare, comprendere e partecipare.

📅Non mancate: vi aspettiamo venerdì alle 18:00. La musica, quella vera, quella dell’anima, vi aspetta.

📍Palazzo Celestini, Corso Manfredi – Manfredonia