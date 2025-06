"Emergenza sul Gargano", 3 milioni di euro per rafforzare l'assistenza sanitaria

FOGGIA – Rimodulato il progetto “Emergenza sul Gargano” per rafforzare l’assistenza sanitaria. ASL Foggia avvia la nuova fase operativa finalizzata al potenziamento dei servizi sanitari e infrastrutturali nei comuni di Vieste, Rodi, Vico, Rignano, San Giovanni Rotondo e Isole Tremiti, per un ammontare complessivo pari a 3.081.563,76 euro.

I NUOVI INTERVENTI

Il progetto, ridefinito con Delibera della Giunta Regionale n. 790 dell’11 giugno 2025, consente di dare continuità agli interventi già finanziati con fondi stanziati dalla Legge Regionale numero 46 del 14 novembre 2014, rispondendo alle nuove esigenze del territorio.

Questi i nuovi interventi:

Isole Tremiti-San Nicola: demolizione e ricostruzione dell’immobile destinato a ospitare la Guardia Medica, per 550mila euro

Vico del Gargano: completamento del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), mediante adeguamento alla normativa antincendio, realizzazione del Punto di Primo Intervento (PPI), del percorso donna, della cabina elettrica e della centrale gas medicali, per un totale di 825.000 euro

Rignano Garganico: potenziamento dei servizi territoriali ambulatoriali per 125.000 euro

Vieste: potenziamento servizi presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) con adeguamento alla normativa antincendio e rifunzionalizzazione del servizio dialisi, della radiologia e della cabina elettrica per 700.000 euro

Rodi Garganico: potenziamento dei servizi presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) e adeguamento alla normativa antincendio del servizio dialisi e trasferimento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) e realizzazione del percorso donna per 600.000 euro

San Giovanni Rotondo: nuova sede del servizio veterinario, i cui lavori, già in corso, saranno ultimati alla fine del prossimo mese di agosto, per 125.000,00

Vico del Gargano: forniture attrezzature tecnologiche per l’emergenza-urgenza, per 156.563,76 nuovo