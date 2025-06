Foggia. “Troppi anni di trascuratezza, entro la fine dell’anno saranno sistemate oltre 120 strade”

Foggia. Con l’avvio delle attività sulla Strada del Salice Nuovo, è partito oggi un importante programma di interventi di manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e camminamenti in genere pianificato dall’Amministrazione Episcopo. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza della viabilità e dei percorsi pedonali nella città attraverso l’eliminazione di situazioni di pericolo e discomfort diffusamente presenti in città.

Gli interventi, che interesseranno sia la viabilità urbana sia quella extraurbana comunale, sono suddivisi in tre zone territoriali (due “A e B” urbane e una “C” extraurbana), e rientrano in un più ampio programma di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, con un investimento stimato di oltre 7 milioni di euro, volto a garantire una migliore qualità della vita per i cittadini attraverso l’eliminazione di situazioni di disagio per automobilisti e pedoni.

“Siamo consapevoli delle numerose criticità che presentano molte strade del nostro comune, segno di trascuratezza protrattasi per molti anni – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Con questo programma di intervento, contiamo di dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, intervenendo in maniera puntuale o diffusa, in base alle necessità, su oltre 120 strade sulle quali ci sono giunte segnalazioni di insidie e ammaloramenti dei piani viabili e pedonali, ripristinando condizioni ordinarie di percorribilità lungo strade e marciapiedi cittadini”.

Gli interventi previsti con questo programma di manutenzione straordinaria riguardano tutte le fattispecie di lavori esclusi dal vigente contratto poliennale Global Manutenzione Strade che l’amministrazione ha trovato operativo e valevole fino al 2027. In particolare verranno eseguiti nuovi asfalti su lunghi tratti di pavimentazione stradale che presentano fessurazioni, cedimenti o ammaloramenti diffusi, ivi inclusi quelli correlati ai sollevamenti dei piani viabili o pedonali indotti dalle radici degli alberi, incluso il rifacimento della segnaletica orizzontale ove presente.

In questa fase, i lavori saranno eseguiti nelle due zone del perimetro urbano (A e B) dagli appaltatori PRO.SE.CO. srl di Torremaggiore e da ASFALTO CASSITTI srl di Foggia – rispettivamente per l’importo di euro 650.000 con il ribasso del 9,5 % e di euro 500.000 con il ribasso del 9,1% – e nella zona extraurbana “C” che comprende anche le borgate dall’impresa S.C.A.F. di Foggia per euro 400.000 con il ribasso del 3,0%, che si sono aggiudicate le prime tre gare l’appalto espletate nei mesi scorsi.

I lavori del primo di questi tre appalti sono iniziati questa mattina, alla presenza della sindaca Episcopo e dell’assessore ai Lavori Pubblici GiuseppeGalasso, della consigliera con delega al Salice Stefania Rignanese, dei tecnici comunali preposti e del direttore dei lavori Roberto Salice. A partire dalla Strada Salice Nuovo, è stato programmato l’intervento su sei singoli tratti, lunghi complessivamente circa 2,3 chilometri, a cui si aggiungeranno ulteriori tratti per circa 1 chilometro su cui la società dei sottoservizi per posa fibra ottica, Open Fiber, ripristinerà la fascia danneggiata dai loro lavori. “Al termine dei questo primo intervento che si protrarrà per circa 7-10 giorni – spiega l’assessore Galasso -, contiamo di ripristinare condizioni confort e sicurezza lungo questa importante e trafficata viabilità a servizio di una zona che, seppur periferica, presenta elevati flussi veicolari e pedonali correlati alle numerose residenze presenti. Ci scusiamo per eventuali disagi correlati a questa esecuzione lavori e ringraziamo i cittadini per la collaborazione che ci riserveranno”.

“Non posso che esprimere orgoglio e soddisfazione l’avvio di questi lavori, attesi da tempo – commenta la consigliera Rignanese -. Si tratta di un primo passo importante all’interno di un percorso più ampio di riqualificazione che coinvolgerà l’intera area. Confido che gli interventi di ripristino previsti possano rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, restituendo decoro e funzionalità non solo a questa zona, ma a tutti i quartieri che meritano attenzione e cura”.

I lavori interesseranno nei prossimi giorni e settimane via Capitanata, via A. Petrucci, via Luigi Obertj, via Alberto Amorico, piazzale San Giovanni Bosco, viale Di Vittorio (fronte Ispettorato del lavoro), via Fioritto, Piazza Nuova, via Benedetto Croce, viale Europa, via Salvemini e SC 17 e terranno debito conto degli interventi programmati dalle società dei sottoservizi che, a loro volta, a seguito di un’azione costante di verifica e sollecitazioni fatta dall’Amministrazione Comunale, stanno eseguendo interventi di ripristino definitivo diffusi in città.

Per questi primi tre appalti è prevista l’intera esecuzione lavori nei mesi estivi, e quindi entro il prossimo mese di settembre.

Seguirà l’avvio di ulteriori tre appalti, per i quali sono in corso di trasmissione in questi giorni tutti gli elaborati di gara alla nostra Stazione Unica Appaltante Provincia di Foggia, con previsione di aggiudicazione entro il mese di luglio/agosto, con inizio lavori stimato in settembre, senza soluzione di continuità con i precedenti appalti avviati oggi, in modo da dare completi tutti gli interventi previsti sulle oltre 120 strade entro la fine del corrente anno.

Elenco di tutte le strade, comunque non esaustivo e aggiornato in progress in base a tutte le segnalazioni e agli accertamenti che i tecnici incaricati effettuano in loco:

