Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia in visita presso le Stazioni di Pietramontecorvino e Celenza Valfortore

Il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato le Stazioni Carabinieri di Pietramontecorvino e Celenza Valfortore, entrambe situate sui Monti Dauni settentrionali, in provincia di Foggia.

A Pietramontecorvino il Generale, accolto dal Luogotenente C.S. Gianni Michele Barbato e dal Capitano Federico Di Giovanleonardo, Comandante della Compagnia di Lucera, ha espresso parole di apprezzamento e riconoscenza per l’impegno incessante profuso dai militari, rimarcando l’importanza del ruolo di prossimità e vicinanza ai cittadini svolto dai Carabinieri, in particolar modo in realtà territoriali complesse e mutevoli in cui le Stazioni, sovente, rappresentano l’unico presidio a tutela della legalità.

“Carabinieri in mezzo alla gente e credibilità dell’Arma”: sono queste le frasi proferite dal Generale nell’ottica di irrobustire ulteriormente un rapporto di reciproca fiducia costruitosi negli anni tra l’Istituzione e la popolazione locale, demandando ai Carabinieri di essere sempre tra la gente e per la gente, al servizio dei cittadini.

Successivamente, il Comandante della Legione ha raggiunto la Stazione di Celenza Valfortore, dove è stato ricevuto dal Comandante, Vice Brigadiere Vittorio Polvere. Durante la visita il Generale, dopo aver fatto il punto sulle problematiche del territorio ed essersi soffermato sull’importanza del contrasto ai reati predatori e alle truffe in danno di anziani, ha espresso parole di plauso e di ringraziamento per la costante opera di prevenzione e repressione svolta dai militari di quel reparto, esortando infine i Carabinieri a svolgere con passione il loro lavoro e ad affrontare con professionalità le varie sfide quotidiane, confermando il ruolo dell’istituzione quale baluardo di legalità, rassicurazione sociale e fiducia.