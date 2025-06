Manfredonia. È stata formalmente disposta la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor a Manfredonia, nel comparto CA9, all’angolo tra viale Mediterraneo e viale generale Umberto Nobile. L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, ha un valore complessivo di 2,5 milioni di euro.

Il primo pagamento: oltre 270mila euro alla COSMIC

Con determinazione dirigenziale del 13 giugno 2025, il Comune ha disposto il pagamento di 270.930 euro (IVA inclusa) in favore della COSMIC Impianti Srl, l’azienda aggiudicataria dell’appalto integrato per progettazione ed esecuzione dell’opera. I lavori rendicontati fanno riferimento a un importo netto di 246.300 euro per opere eseguite fino all’11 giugno 2025, regolarmente certificati e accompagnati da DURC in regola.

La stessa determina prevede anche il pagamento di 10.067,70 euro al geometra Michele Gentile, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, e 17.122,45 euro da suddividere tra i dipendenti comunali facenti parte del gruppo di lavoro interno incaricato delle fasi di progettazione e affidamento. Gli importi sono stati calcolati secondo il regolamento per la ripartizione degli incentivi tecnici.

L’avvio del cantiere è stato formalizzato lo scorso 14 aprile, rispettando i termini imposti dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport, pena il rischio di definanziamento. Il Comune aveva anche richiesto una proroga di 30 giorni per l’approvazione del primo SAL, a causa del mancato raggiungimento del tetto minimo dei 300mila euro richiesto dal capitolato d’appalto per i pagamenti in acconto.

Ora, con la liquidazione effettuata e rendicontata attraverso la piattaforma ReGiS, l’amministrazione potrà accedere a ulteriori tranche del finanziamento. Non risultano, ad oggi, riduzioni o definanziamenti del contributo statale.