Manfredonia, controlli contro l’abusivismo commerciale nel mercato di Via Scaloria

Manfredonia (Foggia) – La lotta all’abusivismo commerciale si intensifica a Manfredonia. Questa mattina, la Polizia Locale ha effettuato un importante intervento di controllo nel tradizionale mercato del martedì in Via Scaloria, con l’obiettivo di contrastare le attività commerciali abusive e tutelare gli operatori regolari.

L’operazione rientra in una strategia più ampia messa in campo dall’Amministrazione comunale per garantire legalità e sicurezza nel settore commerciale.

“Vogliamo creare un ambiente di mercato più equo e rispettoso delle norme, tutelando sia i commercianti autorizzati che i consumatori”, ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile.

Il mercato settimanale rappresenta un punto di riferimento importante per la città, ma negli ultimi tempi si sono moltiplicati i casi di venditori senza autorizzazione che operano al di fuori delle regole.

L’intervento della Polizia Locale mira a ripristinare la legalità e a promuovere un contesto commerciale più trasparente e sicuro.

“Continuiamo a lavorare fianco a fianco con i commercianti regolari, ascoltando le loro esigenze e intervenendo con determinazione dove necessario”, ha aggiunto Gentile. La speranza è che queste azioni possano contribuire a rafforzare la fiducia tra cittadini e operatori economici, favorendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle normative.

L’amministrazione comunale ha annunciato ulteriori controlli nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole e sulla tutela degli operatori onesti.