Manfredonia, esplode la protesta contro la TARI: Marasco denuncia errori e aumenti ingiustificati

Manfredonia (Foggia) – La città di Manfredonia si trova al centro di una crescente protesta popolare a causa delle recenti comunicazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto avvisi di pagamento con cifre spropositate, spesso frutto di presunti errori materiali o discrepanze nei dati catastali e nelle superfici dichiarate.

A denunciare pubblicamente questa situazione è il consigliere comunale e capogruppo Giuseppe Marasco, che ha lanciato un forte appello ai cittadini invitandoli a reagire e a non pagare “cartelle sbagliate” finché gli errori non saranno corretti.

Marasco ha sottolineato come molte delle cifre indicate siano ingiustificate e che i servizi offerti dal Comune non corrispondano alle tasse richieste.

Errori e aumenti ingiustificati

Secondo quanto riferito dal consigliere, le segnalazioni arrivano da diverse zone del territorio comunale, creando un clima di malcontento diffuso.

Le cause principali sembrano essere errori materiali nelle cartelle esattoriali o discrepanze nei dati catastali e nelle superfici dichiarate dai cittadini.

Questa situazione ha generato confusione e rabbia tra gli utenti, molti dei quali si sentono vittime di un sistema fiscale poco trasparente.

Le azioni dei cittadini

Marasco ha indicato alcune azioni pratiche per contrastare questa emergenza fiscale: innanzitutto, verificare attentamente le proprie cartelle, richiedere ufficialmente eventuali rettifiche agli uffici comunali competenti e, in caso di mancata risposta o di risposte insoddisfacenti, presentare ricorso amministrativo o giudiziario.

Il consigliere ha inoltre annunciato l’avvio di una petizione popolare ai sensi dell’art. 50 della Costituzione Italiana, invitando i cittadini a partecipare numerosi alle prossime iniziative pubbliche.

Prossimi passi e mobilitazione

Marasco ha invitato la cittadinanza a partecipare attivamente alla protesta, con l’obiettivo di chiedere chiarimenti e responsabilità agli amministratori comunali.

In particolare, si prevede una partecipazione massiccia al prossimo consiglio comunale e una manifestazione pubblica per chiedere le dimissioni degli amministratori ritenuti responsabili della gestione fallimentare della tassa sui rifiuti.

Un appello alla solidarietà e alla trasparenza

“È fondamentale documentare ogni comunicazione con il Comune e ogni richiesta di chiarimento”, ha concluso Marasco.

“I cittadini non possono essere lasciati soli davanti a questa ennesima ingiustizia fiscale”.

La protesta cresce e si intensifica con l’obiettivo di ottenere maggiore trasparenza, correttezza e giustizia nel sistema tributario locale.