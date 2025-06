Manfredonia: il Comune costituisce il Fondo 2025 per la retribuzione dei dirigenti. Stanziati 247.248,31 euro

Stanziati 247mila euro per il trattamento accessorio. Confermati i limiti del 2018, ma con incrementi normativi

Manfredonia – Con la determinazione n. 1120 del 19 giugno 2025, firmata dal dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente costituito il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2025. La somma stanziata ammonta a 247.248,31 euro, di cui 233.234,77 euro soggetti al limite previsto dal D.Lgs. 75/2017.

Il provvedimento si inserisce nel solco della normativa vigente in materia di trattamento accessorio della dirigenza pubblica, tenendo conto delle novità introdotte dal CCNL delle Funzioni Locali sottoscritto il 16 luglio 2024, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e dalle sezioni regionali della Corte dei conti.

Confermati i limiti del 2018, ma con margini di incremento

In base a quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, le amministrazioni non possono superare l’importo delle risorse accessorie dell’anno 2016, salvo gli adeguamenti previsti dalla legge. Il fondo 2025, infatti, rispetta il limite di 233.234,76 euro, lo stesso del 2018, a cui si aggiungono 14.013,54 euro non soggetti a tale vincolo, grazie agli incrementi consentiti dal nuovo CCNL (in particolare l’art. 39) e dalle previsioni di legge per l’adeguamento dei fondi in relazione alla variazione del personale in servizio.

Il numero dei dirigenti in servizio nel 2025 è stimato in 5,5 unità (calcolato sulla base dei cedolini stipendiali), inferiore ai 6 in servizio al 31 dicembre 2018. Ciò ha consentito di mantenere invariato il tetto massimo del fondo, come previsto dalla normativa.

Retribuzione di posizione e risultato: le cifre

Il fondo sarà così ripartito:

€ 178.275,01 per la retribuzione di posizione, già definita dalla deliberazione n. 74/2021 della Commissione straordinaria;

€ 36.030,37 destinati alla retribuzione di risultato, in linea con la quota minima del 15% imposta dal CCNL.

Le restanti risorse, comprese quelle non soggette ai limiti di cui all’art. 23, finanzieranno eventuali incarichi aggiuntivi o retribuzioni per posizioni dirigenziali scoperte, come previsto dal CCNL (art. 64) anche per i Segretari comunali.

Un fondo nel rispetto del piano di riequilibrio

Il provvedimento tiene conto delle prescrizioni derivanti dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato dal Comune nel 2019 e dell’accesso al Fondo di Rotazione ex art. 243-ter TUEL. In tale ambito, si ribadisce che non è possibile utilizzare risorse aggiuntive esterne al fondo per incrementare il trattamento accessorio, se non nei limiti fissati dai contratti e dalla capacità di bilancio dell’Ente.