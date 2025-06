Manfredonia, 24 GIUGNO 2025. Paura e indignazione ieri mattina in zona Croce a Manfredonia: un’anziana signora è stata vittima di uno scippo violento nei pressi del supermercato Todis. La donna, sorpresa alle spalle da un malvivente, si è vista strappare “brutalmente la collana dal collo, rischiando addirittura di cadere a terra”. Un gesto vile, fulmineo, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10:30 del mattino, in una delle aree più frequentate del quartiere, proprio all’orario in cui molte persone – soprattutto pensionati e casalinghe – si recano a fare la spesa. “È stata una scena terribile – racconta una donna –. La signora era scioccata, tremava. Quel delinquente è spuntato all’improvviso e in un attimo è fuggito via. Nessuno ha fatto in tempo a intervenire.”

La vittima, una donna di oltre 80 anni, è stata soccorsa da alcuni cittadini e poi accompagnata dai familiari presso il pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, ma il trauma emotivo è stato fortissimo. “Poteva cadere, battere la testa, farsi molto male. Solo per miracolo non è successo il peggio”, racconta il nipote, ancora scosso. “Non è possibile vivere così, con la paura anche solo di uscire a comprare il pane. Questi poveri anziani andrebbero protetti, non lasciati soli in balia di criminali senza scrupoli.”

Lo sdegno corre veloce anche sui social, dove in tanti esprimono rabbia e preoccupazione per l’escalation di microcriminalità che sta colpendo la città, soprattutto ai danni dei più fragili. Il quartiere Croce, come molte altre zone residenziali, è ormai da tempo teatro di episodi simili: furti, borseggi, truffe agli anziani. E, come spesso accade, la percezione di insicurezza cresce.