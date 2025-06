Poggio Imperiale dice no alla discarica nella cava dismessa: il sindaco si oppone al progetto della Giesse

Poggio Imperiale (Foggia) – La comunità di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, si oppone con fermezza al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nella località Tre Valli. Il sindaco Alessandro Liggieri ha annunciato ufficialmente il diniego del Comune all’intervento proposto dalla società Giesse srl, che prevedeva l’utilizzo di una cava dismessa di pietra ornamentale come sito di smaltimento.

In una lettera inviata a Regione Puglia, Arpa e Provincia, il primo cittadino ha spiegato le ragioni del rifiuto, sottolineando come il progetto prevedesse la creazione di un impianto con capacità superiore ai 3,7 milioni di metri cubi, destinato ad accogliere rifiuti provenienti da altre regioni italiane.

La discarica sarebbe stata collocata a soli 2,5 chilometri dal centro abitato e vicino ai comuni confinanti di Lesina e Apricena.

“Poggio Imperiale è l’unico comune su cui ricadrebbe fisicamente l’intera discarica,” ha dichiarato Liggieri. “Sopporteremmo gli impatti ambientali, sanitari, agricoli e paesaggistici di un progetto che non ha nulla di sostenibile né di giusto.”

Il sindaco ha inoltre criticato le compensazioni economiche offerte dalla Giesse, definendole “inaccettabili nel merito e nel principio”, e ha evidenziato i rischi legati alla fragilità idrogeologica del territorio, alla presenza di pozzi irrigui e all’impatto sulla qualità dell’aria.

Per discutere della questione e coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni future, domani, mercoledì 25 giugno, si terrà un consiglio comunale aperto a tutta la popolazione.

La posizione del Comune di Poggio Imperiale si inserisce in un più ampio dibattito sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela dell’ambiente locale.

La comunità si prepara a difendere con determinazione il proprio territorio da quello che considera un progetto dannoso e insostenibile.

Lo riporta l’agenzia Ansa.