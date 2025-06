"Sulle ali del vento": al via a Rodi Garganico il progetto di vela sociale per i minori del circuito penale

Rodi Garganico, 30 giugno 2025 – Una barca confiscata alla criminalità organizzata, oggi affidata a un’associazione del terzo settore, salpa verso una nuova rotta: quella della giustizia sociale, dell’inclusione e della speranza. È questa la potente immagine che accompagna l’inaugurazione del progetto “Sulle ali del vento”, promosso dall’associazione ASD Gagliarda APS e presentato ufficialmente nel porto turistico di Rodi Garganico domenica 30 giugno.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno delle istituzioni e in collaborazione con il circuito penale minorile della Regione Puglia, si rivolge a giovani che stanno affrontando un percorso di messa alla prova o reinserimento. Ragazzi fragili, spesso privati di punti di riferimento e opportunità, che trovano nel mare e nella vela un’occasione concreta per ricominciare.

A fare da protagonista è l’Invicta, un’imbarcazione a vela di 15,5 metri sottratta alla disponibilità di un clan criminale e affidata in via ufficiale all’ASD Gagliarda APS. Da simbolo di potere e prevaricazione, la barca si trasforma così in strumento di formazione e legalità, in una vera e propria “aula galleggiante” dove i giovani possono apprendere competenze, maturare consapevolezza e rimettersi in viaggio – non solo in senso fisico, ma anche personale.

Il progetto “Sulle ali del vento” prevede un percorso multidisciplinare che combina lezioni di vela, tecniche di subacquea, attività di manutenzione navale e partecipazione a regate. Un’esperienza educativa intensa e strutturata, che si sviluppa lungo l’estate e che vede coinvolti professionisti dello sport, educatori, psicologi e tecnici nautici. Non si tratta semplicemente di una vacanza alternativa o di un laboratorio creativo: è un cammino di responsabilizzazione e orientamento, che mira a stimolare nei ragazzi un senso di appartenenza, rispetto delle regole e fiducia nelle proprie capacità.

“Per questi giovani salire sull’Invicta non è soltanto un’attività educativa: è un gesto di riscatto, una dichiarazione d’intenti. È dire ‘io scelgo la legalità’ in un mondo dove spesso la scelta più facile è un’altra.”, ha dichiarato con commozione Gianmarco Troccolo, responsabile del settore vela di ASD Gagliarda APS, nel corso della cerimonia di inaugurazione. “Quella barca era strumento di illegalità. Oggi è uno spazio di rinascita. È la dimostrazione che il bene può tornare alla collettività, che il mare può curare e che l’incontro con la natura è occasione di trasformazione personale.”

Numerosi i presenti all’evento inaugurale: rappresentanti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, autorità locali, membri delle forze dell’ordine, referenti della Capitaneria di Porto, operatori sociali, giornalisti e, naturalmente, i ragazzi coinvolti. Tutti uniti sotto lo stesso cielo, accanto a quell’imbarcazione che ora porta il nome di un’impresa possibile: trasformare il negativo in risorsa.

Il valore simbolico dell’Invicta è stato sottolineato anche dai referenti istituzionali intervenuti, che hanno elogiato l’impegno della Guardia di Finanza nel recupero e nella gestione dei beni confiscati, nonché l’importanza di progetti come questo nel tessuto sociale della Puglia. “Quando un bene confiscato diventa un bene comune – ha affermato un rappresentante della Prefettura – si realizza la vera sconfitta della criminalità: non solo la sottrazione materiale, ma la restituzione morale alla comunità.”

L’imbarcazione non ospiterà soltanto i ragazzi del progetto penale, ma diventerà anche uno spazio aperto alla cittadinanza, a gruppi scolastici e ad altri percorsi sociali. Le attività si articoleranno nei prossimi mesi con momenti di navigazione, formazione tecnica, manutenzione ordinaria e giornate di regata aperte al pubblico. Previsti anche laboratori a terra, incontri di educazione alla legalità, e testimonianze di chi, attraverso lo sport, ha saputo ricostruire la propria storia.

Il mare, da sempre metafora di libertà e di viaggio, si conferma così un contesto educativo di straordinario valore. “A bordo impariamo il rispetto, l’ascolto, la pazienza. Ogni manovra richiede fiducia nell’altro, ogni errore è una lezione. In mare, come nella vita, bisogna saper reggere il vento contrario. Ed è proprio da quel vento che impariamo a volare.” – ha concluso Troccolo.

Il progetto “Sulle ali del vento” rappresenta un esempio virtuoso di come l’incontro tra giustizia minorile, sport e terzo settore possa generare opportunità autentiche. In un momento storico in cui si avverte con urgenza la necessità di costruire ponti e non barriere, questa vela che si alza a Rodi Garganico lancia un messaggio chiaro: il cambiamento è possibile. E può partire anche da una barca, da un porto, da un gruppo di ragazzi a cui qualcuno ha deciso di dare fiducia.

