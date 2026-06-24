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FOGGIA PINO DANIELE A Foggia ‘Un mare di note e parole’, letteratura e musica di Pino Daniele al tramonto

Un appuntamento a ingresso libero con prenotazione obbligatoria che unisce presentazione letteraria, performance musicale e degustazione al tramonto

A Foggia 'Un mare di note e parole', letteratura e musica di Pino Daniele al tramonto

Pino Daniele - Fonte Immagine: maremma-magazine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Eventi // Foggia //

Un intreccio tra letture e musica dal vivo dedicato a Pino Daniele caratterizzerà l’evento “Un mare di note e parole”, in programma giovedì 25 giugno alle 18:30 presso il Romano’s rooftop di Foggia, in corso Vittorio Emanuele II 71. Un appuntamento a ingresso libero con prenotazione obbligatoria che unisce presentazione letteraria, performance musicale e degustazione al tramonto.

Al centro dell’iniziativa c’è il libro “Non ho più paura del Mare”, scritto da Maria Teresa Iadanza con alcuni racconti firmati da Roberto Ruggiero. Il volume si rivolge principalmente ai giovani, ma è pensato per un pubblico trasversale, affrontando temi esistenziali legati a paure, emozioni e ricerca di senso. Le storie utilizzano un linguaggio semplice e simbolico, con il mare come metafora centrale da interpretare attraverso i diversi racconti.

A Foggia ‘Un mare di note e parole’, letteratura e musica di Pino Daniele al tramonto

L’evento sarà moderato da Miriam Mangiacotti e introdotto dal giornalista Fulvio Di Giuseppe, che accompagnerà il pubblico nel percorso poetico e musicale. Le letture si alterneranno a esecuzioni live di brani di Pino Daniele, reinterpretati da tre musicisti: Caterina Laganara al pianoforte, Matteo Mangiacotti al flicorno e alle percussioni, Antonio Pompilio alla chitarra e voce.

A seguire è previsto un momento di firmacopie con gli autori e una degustazione di prosecco in terrazza al tramonto. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza per sostenere progetti della Comunità di Betania.

L’appuntamento si svolgerà presso il Ristorante Romano 4.0, con posti limitati e prenotazione obbligatoria tramite link dedicato.

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