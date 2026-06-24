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Home // Foggia // Amministrazione giudiziaria del Foggia, il Tribunale si riserva sulla proroga. La società: «Misura non più necessaria»

PROROGA FOGGIA Amministrazione giudiziaria del Foggia, il Tribunale si riserva sulla proroga. La società: «Misura non più necessaria»

La società rossonera, rappresentata dall’avvocato Roberto De Rossi, ha invece espresso la propria opposizione

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Foggia Calcio, da Canonico a De Vitto e Casillo (FOTO INGRESSO NOTAIO) ph enzo maizzi - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Nessuna decisione immediata sul futuro del Calcio Foggia 1920. Il Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione – si è riservato di decidere sulla richiesta di proroga dell’amministrazione giudiziaria del club rossonero, al termine dell’udienza svoltasi oggi, 24 giugno.

L’attuale misura, già prorogata nei mesi scorsi, è destinata a scadere il prossimo 30 luglio. Durante l’udienza, i giudici hanno acquisito ulteriori elementi sullo stato di attuazione delle prescrizioni imposte alla società e valuteranno nelle prossime settimane se concedere un’ulteriore estensione del provvedimento.

La richiesta di proroga è stata avanzata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Procura della Repubblica di Bari. La società rossonera, rappresentata dall’avvocato Roberto De Rossi, ha invece espresso la propria opposizione, sostenendo di aver completato tutte le attività richieste dall’autorità giudiziaria e di aver adempiuto agli obblighi previsti dal percorso di risanamento intrapreso negli ultimi mesi.

Nel corso dell’udienza l’amministratore giudiziario, avvocato Vincenzo Vito Chionna, ha illustrato il lavoro svolto durante il periodo di gestione straordinaria, rimettendosi poi alle determinazioni del Tribunale.

Al termine dell’udienza, la società ha inoltre voluto chiarire alcune indiscrezioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione. In una nota, l’amministratore giudiziario Vincenzo Vito Chionna e l’amministratore e legale rappresentante Giuseppe Martino hanno precisato che non corrisponde al vero la notizia secondo cui sarebbe stato lo stesso amministratore giudiziario a chiedere la proroga della misura.

La decisione finale spetterà ora al Tribunale di Bari, chiamato a stabilire se proseguire con l’amministrazione giudiziaria oppure dichiararne la cessazione alla scadenza fissata del 30 luglio.

Il Calcio Foggia 1920 è sottoposto ad amministrazione giudiziaria dal 2025 nell’ambito di un procedimento di prevenzione collegato alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari su presunti condizionamenti criminali che avrebbero interessato la vita societaria del club. Secondo quanto emerso nell’udienza odierna, la Procura ritiene opportuno proseguire il percorso di controllo avviato, mentre la società sostiene che siano ormai venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della misura.

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