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FINANZA FOGGIA Celebrazioni della Guardia di Finanza a Foggia, presenti Meloni, Tajani, Giorgetti e Giuli

Dal 20 al 22 giugno la Villa Comunale ha ospitato il Villaggio della Guardia di Finanza, uno spazio espositivo e interattivo

Celebrazioni della Guardia di Finanza a Foggia, presenti Meloni, Tajani, Giorgetti e Giuli

Celebrazioni della Guardia di Finanza a Foggia, presenti Meloni, Tajani, Giorgetti e Giuli - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia ospita le celebrazioni nazionali per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata ai Campi Diomedei per prendere parte alla cerimonia ufficiale.

Insieme alla premier sono presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Alla manifestazione partecipa inoltre il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, insieme a viceministri, sottosegretari e alle principali autorità civili, militari e religiose.

Da diversi giorni il capoluogo dauno è al centro delle iniziative organizzate dal Corpo. Dal 20 al 22 giugno la Villa Comunale ha ospitato il Villaggio della Guardia di Finanza, uno spazio espositivo e interattivo pensato per far conoscere al pubblico uomini, mezzi e specialità delle Fiamme Gialle attraverso attività rivolte a cittadini e famiglie.

Per ragioni di sicurezza, l’area attorno ai Campi Diomedei è accessibile esclusivamente agli addetti ai lavori e alle forze dell’ordine.

La cerimonia prevede anche la premiazione dei finanzieri che si sono distinti per atti di eroismo e per importanti operazioni di servizio, nell’ambito di una ricorrenza che quest’anno vede Foggia protagonista delle celebrazioni nazionali del Corpo.

Lo riporta ansa.it.

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