CERIGNOLA – «Cerignola è in grave sofferenza, messa in ginocchio da anni di pessima amministrazione. Oggi serve una scelta chiara, senza ambiguità». È duro l’affondo del consigliere comunale Rino Pezzano nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Bonito, all’indomani dei recenti episodi che hanno coinvolto la città.

In una nota diffusa sui social, Pezzano indica nell’esperienza dell’amministrazione Metta il punto di partenza per costruire una nuova proposta politica e amministrativa per Cerignola.

«La direzione è una sola: competenza, coerenza e rispetto per i cittadini. Il punto di ripartenza è l’esperienza dell’amministrazione Metta, che ha rappresentato un modello di buon governo e di capacità amministrativa da cui non si può prescindere», afferma il consigliere.

Secondo Pezzano, il percorso di rilancio della città dovrebbe coinvolgere «le energie migliori del territorio», dalle realtà civiche al mondo dell’associazionismo, fino ai cittadini disposti a contribuire concretamente alla crescita della comunità.

Nel suo intervento, il consigliere esclude invece ogni ipotesi di alleanze costruite esclusivamente per ragioni numeriche o di opportunità politica. «Fuori le accozzaglie, fuori le operazioni di palazzo, fuori chi ha già avuto responsabilità di vertice amministrativo e ha dimostrato di non essere all’altezza», scrive, aggiungendo che «Cerignola non dimentica e non ce lo perdonerebbe».

Per Pezzano, la priorità resta quella di ricostruire il rapporto tra istituzioni e cittadini. «In questi anni si è allargata una distanza profonda tra Palazzo e comunità, tra chi governa e chi vive ogni giorno i problemi reali della città. Quella distanza va colmata, perché senza fiducia tra cittadini e amministrazione nessun progetto può reggere», conclude. Lo riporta cerignolaviva.it