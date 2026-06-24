Due giovani manfredoniani campioni d’Italia di danze latino-americane ai Nazionali FIDA

Un trionfo per la danza sportiva sipontina ai Campionati nazionali FIDA (Federazione Italiana Danza Agonistica), disputati il 19 e 20 giugno a Caserta. I manfredoniani Lele Lombardi, 19 anni, e Sofia Carpano, 15 anni, hanno conquistato il titolo italiano, salendo sul gradino più alto del podio nella categoria “balli di coppia latino-americani classe A”.

La medaglia d’oro rappresenta il coronamento di una stagione particolarmente brillante per la coppia, che si era già distinta a gennaio a Bournemouth, nel Regno Unito, e che lo scorso maggio aveva ottenuto un altro importante successo internazionale con la vittoria a Budapest.

Ottimo risultato anche per un’altra giovane atleta di Manfredonia. Alessia Olivieri, 19 anni, ha conquistato il terzo posto nella categoria Latin Solo classe A, confermando il livello raggiunto dalla scuola sipontina nelle competizioni nazionali.

I tre ballerini si allenano da circa dieci anni alla Prioletti Dance Academy, guidata dal maestro Michele Prioletti, figura di rilievo internazionale, che ha contribuito alla loro crescita tecnica e sportiva.

I risultati ottenuti testimoniano l’impegno, la costanza e i sacrifici di giovani atleti che continuano a distinguersi nel panorama della danza sportiva italiana, confermando la Prioletti Dance Academy come una realtà di riferimento e una vera fucina di talenti.