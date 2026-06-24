Ex Unilever di Pozzilli. L’ultima favola industriale. C’era una volta una rinascita annunciata.

C’era una volta una data, il 24 giugno 2026, indicata come il punto di svolta, il giorno in cui l’ex Unilever avrebbe finalmente archiviato anni di incertezze per tornare a essere un simbolo di lavoro e sviluppo. Oggi, a distanza di tempo, resta soltanto il silenzio. E il silenzio, quando dura troppo, smette di essere prudenza e diventa una risposta.

Le liturgie servono per Santificare l’Uomo, non per umiliarlo

Per cinque anni si è assistito a una rappresentazione continua fatta di tavoli ministeriali, conferenze stampa, comunicati rassicuranti, cronoprogrammi mai rispettati e promesse continuamente rinviate. Una liturgia consumata sulla pelle dei lavoratori, chiamati ogni volta a credere che l’attesa fosse l’ultimo sacrificio necessario prima della ripartenza. Ma quando l’attesa diventa una condizione permanente, la speranza si trasforma in logoramento.

Il fallimento di un sistema che premia il fallito

La vicenda dell’ex Unilever non è soltanto il fallimento di un progetto industriale. È il fallimento di un sistema che ha preferito alimentare aspettative invece di pretendere risultati. Politica, istituzioni, sindacati, enti pubblici: ognuno ha avuto il proprio ruolo, ognuno ha avuto la possibilità di esercitare controllo, verifica, pressione. Eppure il tempo è passato, le scadenze sono evaporate e la realtà è rimasta immobile.

Le scelte cieche della politica

La politica ha spesso scelto di accompagnare il racconto anziché verificarne la sostanza. Ha difeso percorsi e strategie che avrebbero dovuto produrre occupazione e rilancio industriale, salvo ritrovarsi oggi senza risultati da mostrare. I lavoratori, invece, non possono permettersi il lusso della narrazione. Vivono di stipendi, di prospettive, di certezze. E quando queste mancano, ogni conferenza stampa diventa soltanto rumore di fondo.

Il sindacato ne esce con le ossa rotte e pone interrogativi che aspettano risposta: Perché difendere il padrone a discapito degli operai?

Anche il sindacato esce profondamente ridimensionato da questa vicenda. La sua funzione non è custodire speranze indefinite né trasformarsi in cassa di risonanza delle promesse altrui. Il sindacato esiste per difendere la dignità del lavoro, per pretendere trasparenza, per alzare la voce quando gli impegni non vengono rispettati. Se i lavoratori percepiscono oggi distanza, impotenza o addirittura rassegnazione, significa che qualcosa si è spezzato nel rapporto di fiducia che rappresenta il patrimonio più prezioso di qualsiasi organizzazione sindacale.

Intanto restano numeri, finanziamenti annunciati, risorse pubbliche richieste e un territorio che continua ad attendere. Il Molise ha già visto troppe volte lo stesso copione: grandi progetti, grandi dichiarazioni, grandi aspettative e, alla fine, piccoli o inesistenti risultati. Ogni nuova delusione non colpisce soltanto i lavoratori coinvolti, ma alimenta una sfiducia collettiva verso qualsiasi prospettiva di sviluppo.

Le verità non possono essere sospese

La verità è che la dignità non può vivere di rinvii. Non può essere sospesa per anni in attesa della prossima riunione o del prossimo comunicato. La dignità del lavoro richiede chiarezza, responsabilità e tempi certi. Tutto il resto appartiene al regno delle favole.

E forse è proprio questo il punto più amaro della vicenda: non la crisi industriale, non i ritardi, non le promesse mancate. Ma l’aver chiesto a centinaia di persone di continuare a credere quando ormai i fatti raccontavano altro.

Il rispetto torni a farla da padrone

A chi ha creduto va il rispetto. A chi continua a crederci va l’augurio di essere finalmente smentito dai fatti. Ma dopo anni di attese, una cosa dovrebbe essere chiara a tutti: la speranza non può sostituire la verità. E la verità, per quanto scomoda, arriva sempre. Anche quando piove silenzio.

a cura di Maurizio Varriano