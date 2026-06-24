Foggia Estate 2026, Episcopo: «Abbiamo voluto che la cultura raggiungesse le persone nei luoghi in cui vivono»

Musica, cinema, teatro, danza, laboratori per bambini, incontri culturali e appuntamenti dedicati alle tradizioni popolari. Prende il via Foggia Estate 2026, il cartellone promosso dall’amministrazione comunale che accompagnerà la città da giugno fino alla metà di settembre con decine di iniziative distribuite tra centro e periferie.

Gli eventi interesseranno non solo la Villa Comunale, Piazza Cavour e il centro storico, ma anche i quartieri Candelaro, Martucci e Cep, oltre a Borgo Incoronata, Borgo Segezia, i Campi Diomedei e lo Slow Park, con l’obiettivo di portare la cultura in tutti i punti della città.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca “Schermi – Cinema Multipiazza”, che porterà il grande cinema nelle piazze con la partecipazione di ospiti come Maria Chiara Giannetta, Francesco Montanari, Barbara Chichiarelli, Gianmarco Saurino, Laika e Matilde Gioli. Parallelamente, la rassegna “Schermini” sarà dedicata ai più piccoli con film d’animazione e laboratori.

Grande spazio anche alla musica con Giordano in Jazz, che vedrà esibirsi in Piazza Cesare Battisti artisti internazionali come Nate Smith e Aaron Parks Trio. La Villa Comunale ospiterà invece la rassegna “Non soli… ma ben accompagnati”, con concerti, omaggi a Lucio Dalla e Fabrizio De André, jazz, proiezioni cinematografiche accompagnate da musica dal vivo e il tradizionale concerto di Ferragosto.

Per bambini e ragazzi sono previsti i laboratori dell’associazione MIRA alla Pinacoteca La ’900, gli spettacoli di AVL TEK e le attività teatrali curate dall’associazione CREA. A settembre, la Piccola Compagnia Impertinente porterà gli spettacoli direttamente nei quartieri.

Nel programma trovano spazio anche Uni Tanz 2026, campus internazionale di danza contemporanea, la rassegna teatrale NU.D.I., gli incontri culturali di EQUA – Parole e Diritti, il Capitanata Summer Festival, Foggia Medievale e il FAFAFEST, in programma a fine agosto.

«Foggia Estate 2026 nasce da una scelta di metodo prima ancora che di programma. Abbiamo voluto che la cultura raggiungesse le persone nei luoghi in cui vivono, non il contrario. Ogni quartiere della città ha pari dignità, e questo cartellone lo afferma in modo concreto. Arriva dopo una primavera culturalmente intensa, con il Festival del Nerd, il festival Monde e il GIO Festival, ed è il risultato di una collaborazione leale con le associazioni del territorio», ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo.

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Alice Amatore, che sottolinea: «Il programma che presentiamo è volutamente plurale, per linguaggi e per destinatari. Accanto alle rassegne consolidate abbiamo cercato di costruire un’offerta capace di parlare a pubblici diversi, distribuita su tutto il territorio cittadino. Viene dopo settimane in cui Foggia ha dimostrato di saper fare cultura con ambizione e con metodo, e questo cartellone estivo ne è la naturale continuazione. Riteniamo che l’accesso alla cultura sia un diritto che un’amministrazione comunale ha il dovere di rendere effettivo, non solo di enunciare».

Il programma completo di Foggia Estate 2026 è disponibile attraverso i canali istituzionali del Comune e sui profili social dell’amministrazione comunale.

FOGGIA ESTATE 2026