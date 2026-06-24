Il Comune di Foggia avvia ufficialmente la procedura per affidare in concessione onerosa il complesso comunale denominato “Parco Città”, individuando attraverso una manifestazione di interesse un soggetto appartenente al Terzo Settore che possa gestire e valorizzare la struttura. La decisione è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 1295 del 2026, adottata dal Servizio Polizia Locale – Settore Sicurezza e Legalità e firmata dal dirigente Vincenzo Manzo.

L’atto rappresenta l’attuazione degli indirizzi fissati dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 20 dicembre 2024, con la quale Palazzo di Città aveva espresso la volontà di procedere alla concessione in uso e gestione dell’anfiteatro, dell’immobile polifunzionale e delle aree verdi circostanti del Parco San Felice, nell’ambito di una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Obiettivo: valorizzazione sociale e pubblica del bene

Nelle motivazioni della determina viene evidenziato come la valorizzazione del patrimonio comunale non debba essere interpretata esclusivamente sotto il profilo economico, ma anche e soprattutto come un processo finalizzato ad accrescere il valore sociale dei beni pubblici, ampliandone la fruibilità e l’utilità per la collettività.

L’Amministrazione comunale sottolinea infatti che la gestione del complesso dovrà contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, favorendo percorsi di rigenerazione urbana e partecipazione civica capaci di coinvolgere non soltanto i fruitori diretti degli spazi, ma l’intera comunità cittadina.

Nessuna concessione attualmente in essere

Il provvedimento rileva che, allo stato attuale, non risulta alcuna concessione relativa all’immobile costituito dall’anfiteatro e dall’area verde circostante del Parco San Felice, bene censito al Foglio 79, particella 1790 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano e intestato al Comune di Foggia.

La struttura comprende l’anfiteatro e la porzione di verde delimitata da recinzione permanente, che costituisce parte integrante dell’intervento di gestione oggetto della futura concessione.

L’atto richiama il vigente Regolamento comunale per la concessione e l’utilizzo dei beni immobili del patrimonio comunale, approvato nel 2022 dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale. Il regolamento stabilisce che l’affidamento a terzi di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile debba perseguire criteri di valorizzazione, massima fruibilità e utilizzo razionale delle strutture pubbliche.

La concessione sarà a titolo oneroso e il relativo canone risulta già individuato negli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta richiamata dalla determina.

Il Comune precisa inoltre che la procedura non configura un appalto pubblico né una concessione di servizi ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Per questa ragione non è prevista l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e non trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 2010.

Con la determinazione il Comune approva e dispone la pubblicazione della documentazione necessaria all’avvio della procedura. In particolare vengono approvati: l’Avviso pubblico; il Disciplinare di concessione; l’Istanza di partecipazione; la Dichiarazione sostitutiva; la Bozza di convenzione.

La manifestazione di interesse è rivolta agli Enti del Terzo Settore, come definiti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.foggia.it, indirizzandole all’Area Polizia Locale – Settore Legalità e Sicurezza.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Foggia, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.

Successivamente un gruppo di lavoro che sarà individuato con separato provvedimento procederà alla verifica della regolarità formale delle istanze pervenute, con possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di necessità di integrazioni documentali. Al termine dell’istruttoria saranno formalizzate le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla procedura.

Responsabile del procedimento è stata individuata la funzionaria Santa Pastore, in servizio presso il Settore Sicurezza e Legalità dell’Area Polizia Locale. La determina reca il visto favorevole di regolarità tecnica del dirigente Vincenzo Manzo e il successivo parere favorevole di regolarità contabile del responsabile finanziario Carlo Dicesare. L’atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Foggia il 24 giugno 2026 e resterà consultabile per quindici giorni consecutivi.