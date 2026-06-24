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Home // Manfredonia // Manfredonia, convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. C’è il Prefetto

GRIECO MANFREDONIA Manfredonia, convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. C’è il Prefetto

Alla seduta prenderanno parte, oltre ai rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, anche i sindaci dei Comuni interessati

PREFETTO GRIECO, PH ENZO MAIZZI

PREFETTO GRIECO, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, presiederà domani una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP) che si terrà presso il Comune di Manfredonia alle ore 10.30. L’incontro sarà dedicato all’approfondimento delle questioni legate all’ordine pubblico in alcuni centri costieri della provincia di Foggia.

Alla seduta prenderanno parte, oltre ai rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, anche i sindaci dei Comuni interessati, la cui partecipazione è stata estesa per consentire un confronto diretto sulle criticità e sulle esigenze dei territori coinvolti.

La riunione rappresenta un momento di coordinamento tra istituzioni e amministrazioni locali in vista della stagione estiva, periodo nel quale le località costiere registrano un significativo aumento delle presenze e delle esigenze connesse alla sicurezza urbana e alla gestione dell’ordine pubblico.

L’iniziativa è stata annunciata dalla Prefettura di Foggia con un comunicato diffuso il 24 giugno.

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