MANFREDONIA. Preoccupazione nella tarda serata di ieri sulla spiaggia Castello di Manfredonia, dove un giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo aver accusato un grave malore, presumibilmente riconducibile a un coma etilico.

L’intervento è avvenuto intorno alle ore 23, sotto gli occhi di presenti che hanno assistito alle operazioni di soccorso. Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure al ragazzo, apparso in condizioni tali da richiedere un immediato intervento medico.

Le immagini mostrano il personale sanitario impegnato sulla battigia, mentre alcuni amici e probabilmente parenti osservano la scena con evidente apprensione. Al momento non sono note le condizioni definitive del giovane né eventuali ulteriori accertamenti effettuati successivamente.

Al di là del singolo caso, l’episodio riporta al centro dell’attenzione un fenomeno che negli ultimi anni continua a destare preoccupazione: il consumo eccessivo di alcol tra adolescenti e giovanissimi. Le spiagge, i lungomari e i luoghi della movida diventano spesso scenari di situazioni al limite, soprattutto durante il periodo estivo, ma non soltanto. Il fenomeno riguarda ormai l’intero arco dell’anno e coinvolge ragazzi sempre più giovani.

Secondo operatori sanitari e forze dell’ordine, gli interventi per intossicazione alcolica rappresentano una delle emergenze più frequenti durante le serate di aggregazione giovanile. In alcuni casi si tratta di episodi che possono avere conseguenze molto serie, fino al rischio concreto per la vita.

Tra le proposte che tornano periodicamente nel dibattito pubblico figurano: controlli più rigorosi sulla vendita di alcolici ai minori; verifiche nei punti di distribuzione e nei locali della movida; campagne di sensibilizzazione nelle scuole; iniziative di educazione sanitaria rivolte alle famiglie; maggiore presenza di operatori e pattuglie nelle aree più frequentate durante le serate.

Si ricorda che, in assenza di comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie o delle forze dell’ordine, la dinamica e le cause del malore restano da confermare.