“L’esempio vale più di mille parole” è il messaggio lanciato da Giuseppe Marasco, consigliere comunale di Manfredonia e comandante nazionale del Corpo Volontari CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili, dopo un intervento documentato in un video realizzato in Corso Manfredi, dove ha raccolto 102 mozziconi di sigaretta abbandonati in un’aiuola pubblica.

Nel filmato diffuso dallo stesso Marasco, l’esponente pubblico mostra l’intervento diretto su un vaso comunale trasformato di fatto in un posacenere. Dopo la raccolta dei mozziconi, ha proceduto alla rimozione della terra contaminata e ha versato circa 20 litri d’acqua su una pianta apparsa secca a causa del caldo e della mancata cura del terreno circostante.

“Ciò che dico lo dimostro. Vale più di mille parole o critiche. La città si difende con l’esempio, non solo con le segnalazioni. Ogni mozzicone inquina fino a 500 litri d’acqua. Ogni pianta curata è decoro, ossigeno e rispetto per chi viene a Manfredonia”, ha dichiarato Marasco nel video.

Nel suo intervento ha poi ribadito la necessità di un maggiore impegno civico e istituzionale: “Oltre le criticità e le chiacchiere, io faccio e do sempre l’esempio e le soluzioni. Il Corpo CIVILIS c’è, vigila, denuncia, ma soprattutto si rimbocca le maniche. Chiedo ai cittadini: non trasformate i vasi e le aiuole in posacenere. Usiamo i cestini. Chiedo all’Amministrazione: più controlli, più cestini e più educazione civica nelle scuole. Manfredonia merita una città pulita, non solo a parole”.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.