“L’esempio vale più di mille parole” è il messaggio lanciato da Giuseppe Marasco, consigliere comunale di Manfredonia e comandante nazionale del Corpo Volontari CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili, dopo un intervento documentato in un video realizzato in Corso Manfredi, dove ha raccolto 102 mozziconi di sigaretta abbandonati in un’aiuola pubblica.
Nel filmato diffuso dallo stesso Marasco, l’esponente pubblico mostra l’intervento diretto su un vaso comunale trasformato di fatto in un posacenere. Dopo la raccolta dei mozziconi, ha proceduto alla rimozione della terra contaminata e ha versato circa 20 litri d’acqua su una pianta apparsa secca a causa del caldo e della mancata cura del terreno circostante.
“Ciò che dico lo dimostro. Vale più di mille parole o critiche. La città si difende con l’esempio, non solo con le segnalazioni. Ogni mozzicone inquina fino a 500 litri d’acqua. Ogni pianta curata è decoro, ossigeno e rispetto per chi viene a Manfredonia”, ha dichiarato Marasco nel video.
Nel suo intervento ha poi ribadito la necessità di un maggiore impegno civico e istituzionale: “Oltre le criticità e le chiacchiere, io faccio e do sempre l’esempio e le soluzioni. Il Corpo CIVILIS c’è, vigila, denuncia, ma soprattutto si rimbocca le maniche. Chiedo ai cittadini: non trasformate i vasi e le aiuole in posacenere. Usiamo i cestini. Chiedo all’Amministrazione: più controlli, più cestini e più educazione civica nelle scuole. Manfredonia merita una città pulita, non solo a parole”.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
12 commenti su "Manfredonia, Marasco raccoglie 102 mozziconi in Corso Manfredi: “L’esempio vale più di mille parole”"
Finalmente qualcuno che non fa solo proclami. 102 mozziconi raccolti + terra cambiata + 20L d’acqua alla pianta: questo è prendersi cura di Manfredonia. Bravo Marasco.
Mó t fè i spnìll? Si redótte malamend
L’esempio vale più di mille parole” e qui l’hai dimostrato. Servono più cittadini e amministratori così. CIVILIS c’è e si vede.
Caro Giuseppe, sono contento perché ti conosco da svariati anni, da quando militavi nel Movimento Sociale Italiano D.N. ed eri l’unico che faceva le cose come si deve! Sei rimasto così, nel passare degli anni, malgrado hanno cercato di buttarti giù con barzellette e detti che non riporto! Ora fai ancora tante cose e ti ringraziamo per il tuo essere! Avanti sempre così!!!
Ogni mozzicone inquina 500 litri d’acqua. Marasco hai fatto bene a ricordarlo con i fatti, non con i post. Massima stima per l’intervento in Corso Manfredi.
Intervento concreto e messaggio chiaro: decoro, rispetto e educazione civica. Concordo su più controlli e più cestini. La città si difende così, BRAVO MARASCO.
102 mozziconi in un’aiuola… Assurdo. Meno critiche e più mani all’opera come Marasco.
Fatti, non chiacchiere. Grazie Giuseppe 💪
Questo è l’esempio che serve. I vasi non sono posacenere!
Marasco ama la sua città, prendiamo esempio a cominciare dai nonni poi i genitori ed infine i figli.
Rispetto e senso civico!
Dalle parole ai fatti in 3 minuti di video. Se ognuno pulisse il pezzo davanti casa sua, come chiedi tu, Manfredonia cambierebbe faccia in una settimana.
Hai ragione: educazione civica nelle scuole è la vera soluzione a lungo termine. Intanto grazie per aver dato tu il primo esempio in Corso Manfredi.