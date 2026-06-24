MANFREDONIA – Ci sono persone che lasciano un segno indelebile nella comunità, non soltanto per la professione che svolgono, ma per la straordinaria umanità con cui scelgono di vivere la propria missione. Tra queste vi è senza dubbio la dottoressa Chiara Troiso, figura che ha dedicato la propria esistenza ai bambini con disabilità, mettendo al servizio degli altri competenza, passione e una sensibilità fuori dal comune.

La sua non era semplicemente una professione medica: era una vocazione. Nei suoi occhi si rifletteva l’amore per il prossimo, nelle sue mani la volontà concreta di alleviare sofferenze e accompagnare percorsi di crescita spesso difficili. Chi l’ha conosciuta ricorda una donna capace di guardare oltre la malattia, riconoscendo in ogni bambino una persona da accogliere, sostenere e valorizzare.

Pensare oggi alle tante forme di inciviltà e di indifferenza che ancora colpiscono le persone più fragili suscita amarezza e indignazione. Troppo spesso chi vive una condizione di disabilità e le sue famiglie sono costretti ad affrontare non solo le difficoltà quotidiane, ma anche atteggiamenti di superficialità, discriminazione e mancanza di rispetto.

Dietro ogni percorso di disabilità si nascondono sacrifici enormi, affrontati giorno dopo giorno da genitori e familiari con coraggio e dedizione. È una realtà che merita comprensione, sostegno e vicinanza da parte dell’intera comunità.

In questo contesto il ricordo di Chiara Troiso assume un valore ancora più profondo. Negli anni Settanta la dottoressa contribuì a dare forma a una visione innovativa e lungimirante, fondata sull’inclusione, sull’assistenza e sulla dignità della persona. Un progetto che trovò espressione nel Centro di Riabilitazione Motoria Andrea Cesarano, luogo simbolo di accoglienza e speranza per tante famiglie.

La dottoressa Troiso possedeva una rara capacità di comprendere il significato più autentico della vita, mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni. Fu tra le promotrici di quel concetto che oggi definiamo “Dopo di Noi”, una prospettiva che guarda al futuro delle persone con disabilità e alla loro possibilità di vivere con dignità e autonomia.

Le sue parole e il suo insegnamento restano impressi nella memoria di quanti l’hanno conosciuta. Ancora oggi, una lastra di marmo custodita all’interno del Centro Cesarano ne conserva il pensiero e testimonia la grandezza di una donna che ha saputo trasformare la solidarietà in azione concreta.

A distanza di anni rimane viva la speranza che quello spirito, quella visione e quel sogno possano tornare a essere una realtà pienamente condivisa. Perché una comunità si misura dalla capacità di prendersi cura dei più fragili, e il ricordo di Chiara Troiso continua a indicare la strada da seguire.

A cura di Claudio Castriotta.