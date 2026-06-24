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MANFREDONIA DUOMO Manfredonia, Piazza Duomo si veste di bianco per ‘Fichi di Puglia’

L’iniziativa invita i partecipanti a presentarsi in total white, per vivere un’esperienza immersiva tra gastronomia, vino e intrattenimento musicale dal vivo

Manfredonia, Piazza Duomo si veste di bianco per 'Fichi di Puglia'

Piazza Duomo Manfredonia - Fonte Immagine: barbieintown.altervista.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

Torna a Manfredonia la seconda edizione di “Fichi di Puglia”, l’evento che venerdì 26 giugno trasformerà Piazza Duomo in una grande festa in bianco all’insegna di gusto, musica e convivialità. Una serata pensata per valorizzare le eccellenze del territorio in una delle cornici più suggestive del centro storico.

L’iniziativa invita i partecipanti a presentarsi in total white, per vivere un’esperienza immersiva tra gastronomia, vino e intrattenimento musicale dal vivo. Con il ticket d’ingresso da 30 euro sarà possibile accedere a un percorso degustativo completo e ricevere lo Starter Pack ufficiale dell’evento.

Il menù della serata prevede un viaggio nei sapori pugliesi: dal Benvenuto Pugliese di Dolciaria Monti e Posta La Via, al Tagliere delle Puglie di Calice Rosa – Sapori di Puglia, passando per le Orecchiette della Nonna di Bottega Signorini, le Bombette del Sud di Moody al Campanile, fino al Gelato Re Manfredi con Cicchetto del Gargano proposto da Bar Marea e 71043.

Manfredonia, Piazza Duomo si veste di bianco per ‘Fichi di Puglia’

Il percorso enogastronomico sarà accompagnato dalle degustazioni delle cantine Borgo Turrito, Decanto e d’Araprì, mentre la musica dal vivo dei Terranima contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva ed elegante nel cuore della città.

L’obiettivo dell’evento è quello di riportare le persone nelle piazze attraverso il cibo, il vino e la condivisione, valorizzando le tradizioni e le eccellenze locali in un contesto di festa collettiva.

I biglietti sono ancora disponibili presso la Pro Loco di Manfredonia, Bottega Signorini, Calice Rosa – Sapori di Puglia e Moody al Campanile.

Piazza Duomo si prepara così ad accogliere cittadini e visitatori per una serata che promette di unire estate, identità territoriale e convivialità pugliese sotto le stelle.

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