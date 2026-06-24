Manfredonia. Schiamazzi notturni ai Giardini Scaloria, la segnalazione di un residente: «Serve più rispetto per chi lavora»

MANFREDONIA – Tornano le segnalazioni dei residenti sui presunti disagi causati dagli schiamazzi notturni nell’area dei Giardini Scaloria.

A scrivere alla redazione è un cittadino che chiede di mantenere l’anonimato e che racconta una situazione che, a suo dire, si ripeterebbe con frequenza durante le serate estive.

«Capisco perfettamente la voglia di divertirsi dei giovani e sono consapevole che in città manchino spazi adeguati dedicati a loro», scrive il lettore. «Tuttavia credo sia necessario appellarsi al buon senso: non è possibile tollerare urla e schiamazzi alle tre del mattino, soprattutto considerando che molte persone si alzano all’alba per andare a lavorare».

Secondo la segnalazione, il problema non riguarderebbe la presenza dei ragazzi nei giardini pubblici, ma alcuni comportamenti ritenuti poco rispettosi della quiete pubblica nelle ore notturne, come urla, rumori e attività sportive praticate fino a tarda notte.

«Nessuno vuole impedire ai giovani di ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme – prosegue il residente – ma sarebbe auspicabile maggiore attenzione verso chi vive nelle abitazioni vicine».

Nella lettera viene inoltre rivolto un appello alle autorità competenti affinché, compatibilmente con le risorse disponibili, possano essere effettuati controlli più frequenti nelle ore notturne.

«Sappiamo che il territorio è ampio e che le forze dell’ordine sono impegnate su più fronti – conclude il cittadino – ma una presenza sporadica di pattuglie potrebbe contribuire a scoraggiare situazioni che, secondo quanto segnalato, si ripetono ormai quasi quotidianamente».

La segnalazione viene pubblicata come contributo al dibattito cittadino, nel rispetto della richiesta di anonimato avanzata dal lettore.