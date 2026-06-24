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Home // Manfredonia // Nuovo personale al Comune di Manfredonia: un Istruttore per il Settore Economico – Finanziaria: ecco chi è

COMUNE MANFREDONIA Nuovo personale al Comune di Manfredonia: un Istruttore per il Settore Economico – Finanziaria: ecco chi è

Prosegue il piano di potenziamento degli uffici comunali a Manfredonia grazie alla collaborazione istituzionale con altri enti

Nuovo personale al Comune di Manfredonia: un Istruttore per il Settore Economico - Finanziaria: ecco chi è

Nuovo personale al Comune di Manfredonia: un Istruttore per il Settore Economico - Finanziaria: ecco chi è

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
Prosegue il piano di potenziamento degli uffici comunali a Manfredonia grazie alla collaborazione istituzionale con altri enti. Il Comune di Manfredonia prosegue l’attività di progressivo rafforzamento della propria struttura amministrativa nei settori più esposti al carico di lavoro quotidiano. Con la determinazione n. 1324, è stata formalizzata l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo-Contabile, destinato al Settore Economico-Finanziario.
L’assunzione è avvenuta tramite lo scorrimento della graduatoria del Comune di Apricena, completando la copertura dei posti previsti dal PIAO.

LA DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE AL PERSONALE SARA DELLE ROSE «Rafforzare la macchina comunale un passo alla volta è l’unico modo per far funzionare meglio i servizi. Ringrazio il Comune di Apricena per averci permesso di attingere alla loro graduatoria. Alla nuova collaboratrice, Giovanna Leggieri, va il nostro benvenuto e un caloroso augurio di buon lavoro.»

Un ringraziamento speciale va a tutto il Settore Personale e agli uffici annessi, che stanno lavorando a tambur battente per gestire tutte le procedure di assunzione con ritmi intensi e grande professionalità, permettendo di dare risposte rapide alle necessità dei vari settori dell’Ente.

1 commenti su "Nuovo personale al Comune di Manfredonia: un Istruttore per il Settore Economico – Finanziaria: ecco chi è"

  1. Ho l assessorina sta sempre in prima linea va va ed io pago la tari tutti ha fare la fila ha pagare la tari Manfredonia un popolo di pecore nla bla

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