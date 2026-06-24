COMUNE MANFREDONIA Nuovo personale al Comune di Manfredonia: un Istruttore per il Settore Economico – Finanziaria: ecco chi è
Prosegue il piano di potenziamento degli uffici comunali a Manfredonia grazie alla collaborazione istituzionale con altri enti
Prosegue il piano di potenziamento degli uffici comunali a Manfredonia grazie alla collaborazione istituzionale con altri enti. Il Comune di Manfredonia prosegue l’attività di progressivo rafforzamento della propria struttura amministrativa nei settori più esposti al carico di lavoro quotidiano. Con la determinazione n. 1324, è stata formalizzata l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo-Contabile, destinato al Settore Economico-Finanziario.
1 commenti su "Nuovo personale al Comune di Manfredonia: un Istruttore per il Settore Economico – Finanziaria: ecco chi è"
Ho l assessorina sta sempre in prima linea va va ed io pago la tari tutti ha fare la fila ha pagare la tari Manfredonia un popolo di pecore nla bla