Edizione n° 6106

BALLON D'ESSAI

FOGGIA COMUNE // Foggia Estate porta il mare in centro: “Gli invidiosi diranno AI”
24 Giugno 2026 - ore  09:13

CALEMBOUR

PUGLIA MEZZOGIORNO // Puglia, fuga dei giovani: in sei anni persi quasi 250mila residenti. Il Mezzogiorno continua a svuotarsi
24 Giugno 2026 - ore  09:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Ondata di calore in arrivo, Ministero della Salute: “Livello 2 oggi e livello 3 domani”

METEO CALDO Ondata di calore in arrivo, Ministero della Salute: “Livello 2 oggi e livello 3 domani”

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30 gradi, ma la percezione potrà arrivare fino a 35 gradi

Ondata di calore in arrivo, Ministero della Salute: “Livello 2 oggi e livello 3 domani”

Caldo, Italia - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Attualità // Live //

Il Ministero della Salute ha diramato un’allerta per ondata di calore su gran parte del territorio nazionale, con livello 2 per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, e livello 3 per domani, giovedì 25 giugno 2026. L’allarme riguarda anche la Puglia, dove è previsto un sensibile aumento delle temperature.

Secondo le previsioni, l’arrivo di aria calda di origine nord-africana determinerà un ulteriore incremento termico. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30 gradi, ma la percezione potrà arrivare fino a 35 gradi, con valori ancora più elevati nelle aree interne come il Tavoliere.

Le ondate di calore si verificano in presenza di temperature elevate persistenti, spesso accompagnate da alta umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

In risposta all’allerta, il comandante della Polizia Locale Marco d’Antuoni ha attivato le procedure previste dal protocollo di Protezione Civile di San Severo, coinvolgendo le associazioni di volontariato.

Le misure prevedono un innalzamento del livello di prontezza operativa, la garanzia di reperibilità dei referenti, il supporto all’eventuale assistenza alla popolazione e la diffusione delle buone pratiche di comportamento da adottare in caso di caldo estremo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO