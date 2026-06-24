Il Ministero della Salute ha diramato un’allerta per ondata di calore su gran parte del territorio nazionale, con livello 2 per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, e livello 3 per domani, giovedì 25 giugno 2026. L’allarme riguarda anche la Puglia, dove è previsto un sensibile aumento delle temperature.

Secondo le previsioni, l’arrivo di aria calda di origine nord-africana determinerà un ulteriore incremento termico. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30 gradi, ma la percezione potrà arrivare fino a 35 gradi, con valori ancora più elevati nelle aree interne come il Tavoliere.

Le ondate di calore si verificano in presenza di temperature elevate persistenti, spesso accompagnate da alta umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

In risposta all’allerta, il comandante della Polizia Locale Marco d’Antuoni ha attivato le procedure previste dal protocollo di Protezione Civile di San Severo, coinvolgendo le associazioni di volontariato.

Le misure prevedono un innalzamento del livello di prontezza operativa, la garanzia di reperibilità dei referenti, il supporto all’eventuale assistenza alla popolazione e la diffusione delle buone pratiche di comportamento da adottare in caso di caldo estremo.